So überleben Schwabachs Pflanzen

Extrem-Hitze: Das städtische Baubetriebsamt hat alle Hände voll zu tun, damit das Grün und die Bäume den Sommer überstehen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Nicht nur die Menschen haben bei dieser Ausnahme-Hitze enormen Durst, sondern auch die Pflanzen. Hans-Martin Hörndler, Abteilungsleiter für Garten- und Landschaftsbau beim Schwabacher Baubetriebsamt und zuständig für das regelmäßige Gießen auf städtischen Flächen, erinnert sich: "Seit acht Wochen sind wir extrem gefordert beim Gießen der Pflanzen und Bäume auf öffentlichen Flächen."

Unimog mit Gießarm: Herbert Fischer kann vom Steuer des städtischen Unimogs aus das Wasser zu den Pflanzen bringen. Stattliche 3000 Liter fasst der Tank auf der Ladefläche des Fahrzeugs. © Foto: Karg



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Baubetriebsamts sind jeden Werktag und auch am Wochenende unterwegs, um das Grün vor dem "Verdursten" zu schützen. Hörndler: "Unter der Woche fahren wir das volle Gieß-Programm, wegen der großen Hitze sind wir auch meistens am Wochenende unterwegs."

Dabei stehen dem Baubetriebsamt verschiedene Gießfahrzeuge zur Verfügung: Ein Unimog mit Gießarm und einem 3000 Liter Wasser fassenden Tank auf der Ladefläche, zwei Traktoren jeweils mit Anhänger, die beide je 2000 Liter Gießwasser heranschaffen können, ein Kleinfahrzeug mit 750-Liter-Wassertank, das vor allem zum Bewässern der Blumenkästen an Brücken verwendet wird. Und bei dem extrem trockenen Wetter auch noch ein 7,5-Tonnen-Lastwagen, der einen 2000-Liter-Tank transportiert.

Zisterne und Weiher

Das Gießwasser tanken die städtischen Fahrzeuge übrigens zu einem großen Teil aus der üppigen Zisterne, die sich auf dem Gelände des Baubetriebsamtes befindet. Hier wird das von den dortigen Dachflächen abfließende Regenwasser gesammelt. Aus dem Vorrat schöpft auch die Stadtgärtnerei das in den Gewächshäusern benötigte Gießwasser – so lange der Vorrat reicht. Doch mittlerweile ist dieser wegen des extremen Wasserbedarfs erschöpft.

Tanken, um das Wasser dann zu den städtischen Anpflanzungen und den Kreisverkehren zu transportieren, kann das Gieß-Team auch im Stadtpark. Hier bedient man sich des Wassers aus dem Weiher. Denn diesem muss regelmäßig Frischwasser zugeführt werden, "denn sonst würde man bei den Temperaturen schnell eine Kloake bekommen", so Hörndler.

Viele Aufgaben

Beim Baubetriebsamt ist wie bei anderen Betrieben auch jetzt, im Sommer, Urlaubszeit, sodass die verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich alle Hände voll zu tun haben. Denn zusätzlich zum Extrem-Gießen sind jetzt auch kleine Baumaßnahmen vorzunehmen. In der Wallenrodstraße ist man dabei, Sanierungsarbeiten an den Baumstandorten sowie den angrenzenden Verkehrsflächen vorzunehmen (wir berichteten). Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen im Bereich der Parkplätze sowie für den Durchgangsverkehr. Unter anderem werden die Parkplatzeinfassungen in der Wallenrodstraße, die Bahnhof- und Weißenburger Straße verbindet, saniert. Und auch in den Schulhöfen müssen so manche Arbeiten erledigt werden, damit das neue Schuljahr Mitte September wieder ungestört beginnen kann.

