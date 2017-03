"Spirit of Wendelstein": Sechs Tage Musikgenuss

WENDELSTEIN - Zur Einstimmung eine Kostprobe Livemusik: Lässig setzt sich Thilo Wolf ans Piano und stimmt einen ganz entspannten Jazz-Standard an. Wendelstein swingt. Am Dienstagnachmittag bei der Pressekonferenz und vom 28. April bis 3. Mai beim bereits 24. Festival. Zum schon fünften Mal firmiert es als "Jazz & Blues Open".

Ein Lied sagt mehr als jedes Wort. Musikalische Pressekonferenz in der Jegelscheune. „Man kann nur dankbar sein für Festivals wie dieses“, sagt Thilo Wolf. Die Fürther Jazz-Größe gastiert als Lokalmatador mit seinem Quartett. © Foto: Wilhelm



Ein kleines Jubiläum für Kulturamtsleiterin Andrea Söllner und eine Rückkehr für Thilo Wolf. Für die Fürther Jazzgröße ist es der zweite Auftritt in der Marktgemeinde. Er ist zwar längst weit über Franken hinaus bekannt, doch übernimmt er diesmal gerne die Rolle des Lokalmatadors.

"Man kann nur dankbar sein für Festivals wie dieses", sagt Wolf. Dass der schon so oft totgesagte Jazz lebendiger denn je sei, das sei nicht zuletzt Events wie in Wendelstein zu verdanken, wo der Jazz hochgehalten und gepflegt werde. "Und zwar ganz ohne Scheuklappen", betont der 49-jähriger Bandleader. "Hier fließen verschiedene Stilrichtungen zu etwas Ganzem zusammen."

"Auf die Jugend zugehen"

So trifft der Jazz nicht nur seinen alten Weggefährten, den Blues, sondern feiert Party mit Rock und Pop und macht sogar eher ungewöhnliche Bekanntschaft mit Deutschrap. "Das Innovative", sagt der musikalische Festivalleiter Jan Rottau, "besteht darin, dass wir auf die Jugend zugehen." Dafür steht vor allem ein Name: Samy Deluxe. Der Rap-Star aus Hamburg ist in einem Doppelkonzert mit dem Soulsänger "Seven" zu erleben.

"Konnte nicht nein sagen"

Wer es lieber klassisch mag, ist bei Klaus Doldinger bestens aufgehoben. Der 80-Jährige ist so etwas wie der Übervater des deutschen Jazz. Mit seiner Tatort-Titelmelodie ist er jeden Sonntag in den Wohnzimmern der Republik zu Gast. In Wendelstein wird er mit seiner Formation Passport Max Mutzke präsentieren.

Jazz, Soul und Rhythm and Blues in einer Person verkörpert Grammy-Gewinnerin Macy Gray. "Sie ist erstmals seit langer Zeit wieder in Europa auf Tournee, da konnte ich nicht nein sagen", sagt Jan Rottau beinahe ehrfurchtsvoll über die rauchige Stimme aus Ohio.

Deluxe, Doldinger, Gray: Namen wie diese geben dem Wendelsteiner Festival besonderen Klang. "Und wir brauchen sie, um die 1500 Plätze in der FV-Eventhalle zu füllen", fügt Rottau, diesmal ganz abgeklärt, hinzu.

Doch neben der umgebauten Tennishalle finden Konzerte auch in der Jegelscheune und dem Casa de la Trova statt. Thilo Wolf spielt mit seinem Quartett zudem in der Kirche St. Nikolaus.

Kostenloses Open Air

Und am 1. Mai steigt das große kostenlose Open-Air am Marktplatz mit Rock-Haudegen wie Günter Sigl und Geheimtipps wie "Marina & The Cats".

Große und kleine Bühnen, Kultfiguren und Newcomer, dazu eine runde Organisation und ein begeisterungsfähiges Publikum: All das macht für Bürgermeister Werner Langhans den "Spirit of Wendelstein" aus.

Den sollen auch die Jüngsten erfühlen können. Andrea Söllner hat gleich zwei Pakete für Schulen geschnürt: "In der Grundschule treten Rodscha aus Kambodscha & Tom Palme mit ihren Mitmachliedern auf. Und in der Mittelschule veranstalten wir zum ersten Mal eine Reihe mit 20 Workshops."

Ein Konzept, das nicht zuletzt den Hauptsponsor überzeugt. "Bei uns interessieren sich Azubis genauso wie Vorstandsmitglieder für das Festival", berichtet Siegfried Mai von der Datev.

Festival in Bildern

Warum das so ist, dafür vermittelt eine Fotoausstellung ein Gefühl. Ab 2. April um 19 Uhr sind in der Gemeindebücherei Festival-Bilder der vergangenen fünf Jahre zu sehen. Eine Erinnung an Superstars wie Gregory Porter oder den jüngst verstorbenen Al Jarreau. Das Festival 2017 muss sich an diesen Erfolgen messen lassen — und will das auch. "Das wird", sagt Andrea Söllner mit bestens gelauntem Selbstbewusstsein, "ein Riesenevent". (Konzerttermine im Artikel links.)

GÜNTHER WILHELM