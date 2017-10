Stadt sammelt Vorschläge für Martin-Luther-Platz

SCHWABACH - Das Baureferat setzt die Planung für die Neugestaltung des Martin-Luther-Platzes fort. Noch bis 8. November können Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen einbringen.

Das ist der Stand der Dinge am MArtin-Luther-Platz. © Andrea Ungvari



Entweder per Post an das Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Albrecht-Achilles-Straße 6/8, oder per Mail an stadtplanung@schwabach.de. Die Vorschläge fließen, soweit möglich, in die weiteren Planungen ein, ehe der Stadtrat über das weitere Vorgehen abstimmt.

Wie berichtet, soll der Platz neu gestaltet werden. Einen Realisierungswettbewerb hatte 2009 das Büro Trojan + Trojan gewonnen. Die Vorschläge – unter anderem ein 40 Meter langes (transparentes) Gebäude in Höhe der Bushaltestelle – konnten jedoch wegen der langjährigen Kirchensanierung nicht umgesetzt werden.

Inzwischen gibt es große Widerstände gegen ein (großes) Gebäude. Bei einer Info-Veranstaltung meldeten zahlreiche Bürger Bedenken an. Stattdessen schlugen sie mehr Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten für Kinder vor. Das Vorhaben, den Platz für Ältere, Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer weitgehend barrierefrei zu gestalten, fand einhellige Zustimmung. Auch solle der Platz unbedingt für die zahlreichen Veranstaltungen wie die Kirchweihen erhalten bleiben.