Stau auf A6 nach Vollsperrung vor Kreuz Nürnberg-Süd

Betriebsstoffe ausgelaufen - Rettungskräfte und Polizei vor Ort - vor 48 Minuten

SCHWABACH - Täglich grüßt das Murmeltier: Nach mehreren Unfällen zwischen der Anschlussstelle Roth und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd wurde die A6 am Samstagnachmittag in Richtung Amberg komplett gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau.

Wieder einmal hat es auf der A6 im Nürnberger Süden gekracht. Aufgrund mehrerer Unfälle zwischen Roth und dem Kreuz Nürnberg-Süd waren nach Angaben eines Polizeisprechers ab etwa 16.15 Uhr am Samstagnachmittag alle Fahrstreifen in Fahrtrichtung Amberg komplett gesperrt. Erst war ein Lkw in einen Unfall verwickelt. Dann kollidierten "etwas weiter hinten" mehrere Fahrzeuge miteinander, so der Sprecher.

Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort. Schwerere Verletzungen erlitt offenbar niemand. Allerdings liefen nach Auskunft des Sprechers bei dem zweiten Unfall Betriebsstoffe aus, weshalb die Straße gereinigt werden musste, bevor sie wieder freigegeben wurde.

Innerhalb kürzester Zeit hatte sich ein langer Rückstau bis in die Dauerbaustelle gebildet. Die Unfallstelle lag zwischen der Baustelle und dem Autobahnkreuz. Gegen 17 Uhr gab die Polizei dann zwei Spuren wieder für den Verkehr frei.

Die Polizei bittet darum, die Rettungsgasse weiterhin offen zu halten, da eventuell noch Einsatzkräfte oder Räumdienste nachrücken müssen. Außerdem sei die Unfallgefahr aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Bereich der Baustelle in solchen Situationen sehr hoch.



