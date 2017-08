Staunen in Schwabach: Performance-Kunst in der Stadt

Die Performances fanden im Rahmen der Biennale Ortung X statt - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Halbzeit bei der Kunst-Biennale Ortung X in Schwabach: Ein kleines Performance-Festival präsentierte die Kunstschau in der Innenstadt am Wochenende. Dabei ging es um Kreativität und Bewegungs-Aktivität.

Jürgen Karg