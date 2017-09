2017 Bundestagswahl Stefan Gerbig (Linke): Mit besserer Rente gegen die Altersarmut

Direktkandidat der Linken für die Bundestagswahl im Wahlkreis Nürnberg-Süd/Schwabach stellt sich vor - 28.08.2017 09:00 Uhr

SCHWABACH - Wer wird Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren? Und wer die Interessen des Wahlkreises in Berlin vertreten? Darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am 24. September bei der Bundestagswahl. In einer Serie stellt das Schwabacher Tagblatt die wichtigsten Direktkandidaten im Wahlkreis Nürnberg-Süd, zu dem auch Schwabach gehört, vor. Berücksichtigt wurden dabei die Vertreter der sechs Parteien, die eine realistische Chance haben, in den Bundestag gewählt zu werden: CSU, SPD, Linke und Grüne, die bereits im Parlament sind, sowie FDP und AfD, die in den Umfragen über der Fünf-Prozent-Hürde liegen. Heute: Stefan Gerbig von "Die Linke".

„Engagement ohne Karrierewunsch“: So beschreibt Stefan Gerbig seinen Einsatz für „Die Linke“ als Direktkandidat. „Mir geht es um mehr soziale Gerechtigkeit.“ © Foto: Wilhelm



Schon das Logo auf seinem T-Shirt zeigt, für wen er sich einsetzt. Ein Schieferhammer gekreuzt mit einem sächsischen Ziegeldeckhammer, dazwischen ein Zirkel: das Zunftzeichen der Dachdecker. Darüber steht der Schriftzug "Working hero". "Ich komme gerade von eine Baustelle", erzählt Stefan Gerbig zu Beginn des Pressegesprächs in der Tagblatt-Redaktion. Er selbst ist weder Dachdecker noch arbeitet er am Bau. Eng verbunden ist er den Bauarbeitern aber durchaus.

Gerbig ist Seminarleiter beim "Verein zur Förderung der Berufe des Bauhauptgewerbes". "Das ist ein gewerkschaftsnaher Bildungsverein", erklärt der 33-Jährige. Bewusst beschränkt er sich nicht auf bloße Theorie in Seminarräumen, sondern geht auch auf die Baustellen, sucht direkten Kontakt, steht für Fragen etwa zum Arbeitsrecht zur Verfügung. "Das ist ein wenig wie Gewerkschaftsarbeit", erklärt er und will damit sagen: Ich kenne die Sorgen der ganz normalen Arbeitnehmer, die hart für ihren Lohn schuften.

"Wir sind ein reiches Land", betont er, "aber der Reichtum ist nicht gerecht verteilt." Soziale Gerechtigkeit, das ist für ihn das große Thema. Und deshalb hat er seine politische Heimat bei der Linken gefunden. Und nicht bei der SPD. "Dabei bin ich in einer sozialdemokratisch geprägten Familie groß geworden", erzählt er. Schon als 15-Jähriger hat er sich sehr für Politik interessiert und 1998 große Hoffnungen in Rot-Grün gesetzt. "Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass sich meine Erwartungen nicht erfüllt haben."

Statt dessen kam Hartz IV. Für Stefan Gerbig das Signal zum Eintritt in die PDS, aus der später "Die Linke" wurde. Für sie ist der gelernte Bankkaufmann und studierte Sozialökonom Schatzmeister im Kreisverband Nürnberg-Fürth. Und für die Linke führt seinen bereits dritten Wahlkampf als Kandidat: bei der Landtagswahl 2013, der Kommunalwahl 2014 und nun bei der Bundestagswahl.

Hier tritt er zwar nur als chancenloser Direktkandidat an, und einen Platz auf der Landesliste hat er erst gar nicht angestrebt. "Engagement ohne Karrierewunsch" nennt Gerbig diesen Einsatz. Er will seinen Beitrag für ein gutes Zweitstimmenergebnis der Linken leisten. "Zehn Prozent wären schön", sagt er gelassen, verzichtet aber auf den demonstrativen Berufsoptimismus der Kandidaten. Die Chancen für eine linke Mehrheit stünden momentan nicht so gut. Und selbst wenn, sei es alles andere als ausgemacht, dass SPD, Grüne und Linke wirklich zusammenfänden.

Aber auch aus einer starken Opposition heraus könne man gehörig Druck machen. Vor allem für eine andere Rentenpolitik. "Ich will die Menschen vor Altersarmut schützen", sagt er deutlich. "Leute meiner Generation sagen doch: Ich bekomme mal eh keine Rente mehr." Aber damit könne man sich doch nicht abfinden.

Vorsorgen mit Mindestlohn?

Gerbig verweist auf das Beispiel Österreich. Dort sind die Renten deutlich höher, ohne dass dies die Wirtschaft ruiniere. "Aber man braucht dazu eben den politischen Willen", betont er und listet zentrale Forderungen der Linken zur Rentenpolitik auf: "Anhebung des Rentenniveaus wieder auf 53 Prozent des Lohns, eine Minimalrente von 1050 Euro und ein Eintrittsalter von spätestens 65 Jahren."

Private Vorsorge? "Ich glaube, dass das für viele Menschen einfach nicht funktioniert. Von was bitte soll denn jemand, der Mindestlohn verdient, groß vorsorgen? Wir fordern eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns von 8,84 auf 12 Euro."

Rente mit 67 oder noch später? "Das Rentenalter höherzusetzen, funktioniert vom Schreibtisch aus wunderbar. Aber wenn man mit den Kollegen auf den Baustellen steht, dann sieht man, dass das nicht sein kann."

Stefan Gerbig ist 33 Jahre alt, verheirat und Vater eines eineinhalbjährigen Sohnes. Der gebürtige Nürnberger lebt mit seiner Familie in der Noris. Nach der Mittleren Reife an der Realschule hat er bei der Sparkasse Nürnberg eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Anschließend ging der zurück auf die Schulbank und holte auf der Berufsoberschule sein Abitur nach.

Es folgte eine Studium der Sozialökonomik an der Universität Erlangen. Bei diesem Zweig der Wirtschaftswissenschaft geht es um die Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Beruflich ist Stefan Gerbig für den gewerkschaftnahen "Verein zur Förderung der Berufe des Bauhauptgewerbes" mit Sitz in München unter anderem als Seminarleiter tätig.

GÜNTHER WILHELM