Storch auf der Stadtkirche ist ein alter Bekannter

SCHWABACH - Die Ringe am Bein zeigen: Der männliche Storch auf dem Dach der evangelischen Stadtkirche ist ein "alter Bekannter". Das Weibchen dagegen ist eine Erlangerin - und zum ersten Mal in Schwabach.

Beide Störche auf dem Dach der Stadtkirche St. Johannes und St. Martin sind beringt. © Foto: Hess



Beide Störche tragen Ringe am rechten Bein. Eine Nummer lautet AJ098, die andere AJ164. Beide Ringe wurden von der Vogelwarte Radolfzell ausgegeben.

Der Ring am rechten Bein bedeutet eigentlich, dass sie in einem "geraden" Jahr geboren und beringt wurden. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Der Storch mit der Ringnummer AJ098 trägt den Ring rechts, obwohl er in einem ungeraden Jahr geboren wurde.

Beringt in Diespeck

Die Beringungszentrale der Vogelwarte Radolfzell des Max-Planck-Instituts für Orniothologie hat die Funde zu den jeweiligen Ringnummern katalogisiert. Der Storch mit der Nummer AJ098 wurde bereits 2016 in Schwabach registriert. Damals paarte er sich mit einem unberingten Weibchen. Bekanntlich wurden die Eier nicht ausgebrütet, das Brutgeschäft wurde nach zwei Wochen brüten aufgegeben. Es gab also voriges Jahr keine jungen Störche in Schwabach - im Gegensatz zu diesem Jahr.

Die Vogelschutzwarte Radolfzell hat verzeichnet, dass der Storch mit der Nummer AJ098 am 6. Juli 2013 in Diespeck/Mittelfranken beringt worden ist. Den Sommer 2014 verbrachte er auf der Kompostieranlage Waizendorf/Bechhofen im Kreis Ansbach. Im Mai 2015 wurde er in Gerhardshofen/Mittelfranken gesichtet, am 11. Dezember 2015 war er in Spanien, am 10. März 2016 immer noch. Den Sommer 2016 verbrachte er dann in Schwabach. Jetzt ist das vierjährige Männchen wieder in der Stadt. Es ist also offenbar "horsttreu".

Weibchen wurde 2014 geboren

Das Weibchen mit der Nummer AJ164 wurde 2014 in Erlangen geboren und dort am 10. Juni beringt. Es ist also drei Jahre alt. 2016 wurde es in Eltersdorf bei Erlangen gesichtet. Jetzt ist es in Schwabach und hat mit Storch AJ098 zwei Junge.

Störche werden erst im Alter von vier Jahren geschlechtsreif, doch in den vergangenen Jahren ist die Geschlechtsreife immer früher eingetreten.

Auch in Katzwang nisten Störche, in einem Horst auf dem Dach des Verwaltungsamts Süd. Tagblatt-Leser Reinhold Schaufler hat sie fotografiert. Diese und weitere Bilder sind in unserer Leserfoto-Bildergalerie zu sehen:

