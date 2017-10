Streit unter Kraftfahrern: Wodkaflasche gegen den Kopf

Drei angetrunkene Männer gerieten an der Rastanlage Kammerstein in Streit - vor 1 Stunde

KAMMERSTEIN - Normalerweise sollten Kraftfahrer, wenn sie unterwegs sind, gar keinen Alkohol trinken. Die Realität sieht aber offenbar anders aus. Drei Osteuropäer gerieten an der Raststätte Kammersteiner Land wegen einer Wodka-Flasche in Streit. Ergebnis: eine Platzwunde am Kopf, die im Schwabacher Krankenhaus genäht werden musste.

In die Auseinandersetzung der angetrunkenen Kraftfahrer waren zwei Männer aus Polen und einer aus Litauen verwickelt. Der Litauer sollte einem der Polen eine Flasche Wodka aus der Rastanlage mitbringen. Bei der Abrechnung des Wechselgeldes fühlte sich der Bote hintergangen und wurde aggressiv.

Die beiden "Kontrahenten" kehrten zu ihrem Lkw zurück, um eine Eskalation zu vermeiden, wie sie der Polizei später sagten. Kurze Zeit später klopfte jedoch der Litauer an die Tür des Lkw, und beim Aussteigen schlug er dann einem der Polen die Flasche mehrfach auf den Kopf, bis diese zerbrach. Das Opfer zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus Schwabach versorgt werden musste.

