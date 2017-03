Stromunfall: Anzeige gegen Stadtwerke-Mitarbeiter

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Wie die Pressestelle der mittelfränkischen Polizei mitteilt, läuft gegen einen Mitarbeiter der Schwabacher Stadtwerke ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung.

Am Trafohaus im Schwabacher Stadtteil Vogelherd stehen Blumen und eine Kerze im Gedenken an den Verstorbenen. © Jürgen Karg

Ihm wird zur Last gelegt, für einen Unfall verantwortlich zu sein, der im vergangenen November einen Arbeiter das Leben gekostet hatte (wir berichteten). Der Unfall trug sich im Schwabacher Stadtteil Vogelherd zu. Ein 42-jähriger Arbeiter reinigte ein Trafohäuschen und kam dabei offenbar stromführenden Teilen der Anlage zu nahe.Der Mann fing Feuer und erlag einige Tage später seinen Verletzungen.

Laut Polizei hatte der Arbeiter vorgeschriebene Sicherheitsabstände nicht eingehalten, über die er möglicherweise von dem Mitarbeiter der Stadtwerke nicht aufgeklärt worden war. Diesem wird nun eine Verletzung der Aufsichtspflicht vorgeworfen.

