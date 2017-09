"Super-Pilz-Herbst 2017": So sammelt man richtig

Ein Interview mit Rudolf Rossmeissl, Pilzfachberater im Landkreis Roth - vor 4 Stunden

LANDKREIS ROTH - Pilzsammler aufgepasst! Der Herbst 2017 verspricht Schwammerln im Überfluss. Auf was man beim Sammeln der kleinen Leckerbissen achten muss, erklärt Rudolf Rossmeissl, Pilzfachberater im Landkreis Roth.

2017: Ein gutes Jahr für Sammler der verschiedenen Pilzsorten.



Rudolf Rossmeissl (70) ist seit 1978 ehrenamtlicher Pilzberater und Pilzsachverständiger für die Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg, Abteilung für Pilz- und Kräuterkunde, seit 1981 für den Landkreis Roth. Auf seine Initiative hin wurde 2014 der KammerSTEINPILZpfad im Waldgebiet Heidenberg bei Kammerstein eröffnet. Dieser Pilzpfad ist weltweit einmalig. Im "Super-Pilz-Herbst 2017" gibt er im folgenden Interview Tipps , wie "richtiges" Pilzesuchen für Mensch und Natur gelingt.

Immer wieder eine Glaubensfrage: Soll man Pilze abschneiden oder herausdrehen?

Rudolf Rossmeissl: "Viele Pilzsammler wissen nicht, dass sich der eigentliche Pilz im Boden befindet, wissenschaftlich heißt das Myzel. Was die vielen Pilzsammler wirklich in ihren Körben haben, ist also der Fruchtkörper. Wenn man also beispielsweise einen Steinpilz sammelt, der im Stiel oft sehr bauchig ist und ihn abschneidet, befinden sich noch rund ein Drittel an Fleisch im Boden. Kommt man in zwei bis drei Tagen wieder dorthin, sieht man auf der Schnittstelle eine weiße Schicht; das ist Schimmel, der wiederum das Myzel stark schädigen kann.

Das lässt sich gut mit einem Apfelbaum vergleichen: Wenn ich von ihm einen Apfel pflücke, geht der Baum deshalb nicht ein. Beim Pilz ist das im übertragenen Sinne genauso, das Myzel bleibt intakt. Also einfach Pilz herausdrehen und das entstehende Loch wieder zudecken. Dann hat man zum einen mehr vom Pilz im Korb und sorgt außerdem dafür, dass an dieser Stelle weiterhin Pilze wachsen können."

Wer auf Nummer sicher gehen will: Welche drei essbaren Pilzarten würden sie empfehlen, die zum einen schmecken, zum anderen nur schwer mit giftigen Exemplaren zu verwechseln sind?

Rossmeissl: "Birkenpilze und Rotkappen zählen zur Gattung der Raustiel- oder Raufußröhrlinge, von denen es in Deutschland rund 30 Arten gibt. Die sind alle essbar. Auch Steinpilze und Maronenröhrlinge sind eigentlich nicht mit Giftpilzen zu verwechseln. Allerdings muss man den Gallenröhrling kennen. Der verdirbt in kleinsten Mengen jedes Essen."

Auch beim Experten sind in diesem Jahr die Körbe gut gefüllt. Rudolf Rossmeissl ist Pilzsachverständiger und Pilzberater für die Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg und für den Landkreis Roth. Hier präsentiert er einen so genannten „Paukenschlegel“, einen Parasolpilz im Frühstadium des Wachstums. Fotos: Viola Bernlocher



Gewissensfrage: Mit Buch oder Pilz-App auf die Suche gehen?

Rossmeissl: "Grundsätzlich rate ich, sich als echter Neuling nicht auf das Internet und auf Pilz-Apps zu verlassen. Dort kann man zwar tatsächlich auch gute Beiträge finden. Doch stammen diese größtenteils von Laien, die sich genauso gut auch einmal irren können. Fotos, meistens nur aus einer Perspektive geschossen, bilden oft nur den Hut, aber nicht unbedingt die Unterseite, den Stiel oder Schnittstellen ab. Das aber ist für ein sicheres Bestimmen wichtig. Übrigens auch ein Manko von Pilzbestimmungsbüchern."

Was tun, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Pilze essbar sind, die man gesammelt hat?

Rossmeissl: "Als Pilzberater helfe ich gerne. Und oft ist es auch sinnvoll. Meine Statistik weist für die Zeit zwischen 1981 und 2016 insgesamt 5695 Pilzberatungen aus mit 15 177 Pilzproben. Davon waren zwar zwei Drittel essbar; aber immerhin ein Drittel war ungenießbar und zum Teil sogar wirklich giftig. 278 Proben wären sogar tödlich giftig gewesen, wenn sie jemand gegessen hätte. Darum: Lieber einmal zu viel fragen und auf Nummer sicher gehen als einmal zu wenig."

Angesichts der Tatsache, dass man derzeit Pilze nicht mehr wirklich "suchen", sondern nur noch "pflücken" muss – ist es wirklich sinnvoll, so viele Pilze mitzunehmen, wie man nur tragen kann?

Rossmeissl: "Was viele nicht wissen: Die Bundesartenschutzverordnung legt sehr genau fest, wer wo wie viele Pilze sammeln darf. Es gibt tatsächlich eine gesetzliche Höchstmenge. Hier in der Region kann man sagen, dass von den geschützten Arten wie Steinpilz, Pfifferling, Birkenpilz, Rotkappe, Schweinsohr, Brätling oder Morchel pro Tag und Person maximal zwei Kilogramm Pilze gesammelt werden dürfen.

Klassische Pilzarten, wie Maronenröhrlinge, Butterpilze, Körnchenröhrlinge, Kuhröhrlinge, Blutreizker, Parasolpilze oder Reifpilze zählen nicht zu den geschützten Pilzen. Doch möchte ich auch an die Moral von Pilzsuchern appellieren, wirklich nur das mitzunehmen, was sie wirklich essen können und wollen. Zum Schutz für unsere heimischen Pilzbestände."

Muss man Pilze gleich nach dem Sammeln zubereiten oder kann man sie auch aufbewahren?

Rossmeissl: "Idealerweise sollte man die Pilze innerhalb von 24 Stunden verarbeiten. Beispielsweise durch kurzes Erhitzen. Danach können sie im Kühlschrank für den nächsten Tag zur Zubereitung oder eingefroren bis zu einem Jahr aufbewahrt werden. Man kann Pilze auch zeitnah roh einfrieren – wenn einen der Pilzgeruch nicht stört.

Die allermeisten Pilze können auch getrocknet werden, ähnlich wie Dörrobst. Mein Tipp für die Küche: getrocknete Pilze pulverisieren und zur Verfeinerung von Suppen und Soßen verwenden."

Auf was sollte man beim Pilze zubereiten achten?

Rossmeissl: "Die Brat-, Koch- oder Schmorzeit sollte mindestens zehn bis 20 Minuten betragen; denn zu kurz gegarte Pilze können Beschwerden hervorrufen. Wichtig ist bei gefrorenen Pilzen, dass diese wie gefrorenes Gemüse behandelt werden; also im gefrorenen Zustand weiterverarbeiten, ohne sie vorher aufzutauen."

Über welchen Pilz freuen Sie sich, wenn Sie diesen finden?

Rossmeissl: "Eindeutig über einen Kornblumenröhrling; ein inzwischen seltener, aber essbarer Pilz aus der Gattung der Blasssporröhrlinge, der an einer verletzten Stelle kornblumenblau anläuft. Daher auch der Name. Vom Geschmack ist er in etwa mit dem Steinpilz zu vergleichen, nur noch viel intensiver und schmackhafter."Interview: CLAUDIA WEINIG

Ratsuchende können Pilze bei Rudolf Rossmeissl zu Hause, Von-Vollmar-Straße 49, in Roth zur Bestimmung vorlegen. Feste Beratungszeiten gibt es nicht, jedoch ist es immer ratsam, vorher unter Telefonnummer (09171) 1604 anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren.