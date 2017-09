"Tag der Wirtschaft": Schwabacher erleben ihre Firmen

Die Unternehmen öffneten ihre Türen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Etwa 100 Firmen stellten am Samstag pfiffige Aktionen auf die Beine, um ihre Produkte einem breiten Publikum vorzustellen. Ein Bus-Pendelverkehr sorgte dafür, dass bequem alle über das Stadtgebiet verteilten Stationen besucht werden konnten.

Auch wenn das Wetter am Samstag nicht optimal war: Der "Tag der Wirtschaft" in Schwabach fand reges Interesse. Bis in den Abend hinein hatten knapp 100 Firmen in der Goldschlägerstadt ihre Türen weit geöffnet.