Tanja Kinkel eröffnet LesArt 2019 in Schwabach

SCHWABACH - Organisatorin Hanne Hofherr hat im Bildungs- und Kulturausschuss des Stadtrats zur LesArt 2018 Bilanz gezogen. Fürs kommende Jahr kündigte sie bei dieser Gelegenheit eine prominente Autorin an.

Kommt nach Schwabach: Tanja Kinkel. Foto: Michael Matejka



Tanja Kinkel wird 2019 die Auftaktveranstaltung des Schwabacher Literaturfestivals bestreiten. Die Bambergerin ist eine weit über den fränkischen Raum bekannte Autorin von historischen Romanen. Die 50-Jährige ist Trägerin diverser Literaturauszeichnungen, zuletzt erschien 2017 ihr Werk "Grimms Morde".

In Schwabach wird sie aus ihrem Buch "Das Spiel der Nachtigall" lesen. Im Zentrum dieser Geschichte aus dem 12. Jahrhundert steht der gefeierte Minnesänger Walther von der Vogelweide. Untermalt wird die Lesung von Musik der Mittelalter-Gruppe "Capella Antiqua Bambergensis", die – der Name lässt es ahnen – wie die Autorin aus Bamberg stammt.

Über 3000 Besucher

Die Veranstaltung wird am 2. November um 20 Uhr im Markgrafensaal stattfinden, für die LesArt ist der Zeitraum von 2. bis 10. November eingeplant. Hanne Hofherr verabschiedet sich – so schreiben es die Regeln des öffentlichen Dienstes vor – am 1. November in den Ruhestand. Während der Durchführung des von ihr viele Jahre geprägten Festivals ist sie also offiziell nicht mehr im Dienst, sie ist aber 2019 noch ein letztes Mal maßgeblich an den Vorbereitungen beteiligt. Künftig soll das Kulturamt federführend sein.

Die LesArt 2018 ist, so berichtete Hofherr, ein voller Erfolg gewesen. Wie auch in den Vorjahren wurde bei der Besucherzahl die 3000er-Marke geknackt. Am besten besucht war die Veranstaltung mit Tatort-Schauspieler Udo Wachtveitl.

