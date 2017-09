Tausende Liter heiße Kakaobutter auf der A6 ausgelaufen

SCHWABACH - Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr fuhr ein Lkw auf der A6 in Richtung Heilbronn auf einen Tanklaster auf und verursachte einen Unfall, den sowohl die Beteiligten, als auch die Polizei so schnell nicht vergessen werden.

Der Tanklaster war weder mit Benzin, noch mit Gas befüllt, sondern hatte mehrere zehntausend Liter heiße Kakaobutter transportiert. Durch den Aufprall des hinter ihm fahrenden Lkw wurde der Tank so schwer beschädigt, dass rund 11.000 Liter heiße Kakaobutter herausflossen und sich im Straßengraben und auf der Fahrbahn verteilten.

Der Unfallverursacher prallte mit seinem Lkw in eine Betonschutzwand, da die Lenkung durch die Kollision beschädigt wurde. Laut Aussage der Polizei konnte der Verkehr aber auf der mittleren und linken Spur vorbeigeleitet werden.

Die beiden beteiligten Fahrer kamen nicht zu Schaden, es entstand ein Sachschaden von etwa 31.500 Euro. Die Berufsfeuerwehr und die Autobahnmeisterei Fischbach waren ebenfalls im Einsatz, um die heiße Kakaobutter zu entfernen.

