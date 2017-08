Teenager werfen Verkehrszeichen auf Gleise: Weiche verkeilt

Polizei schnappte betrunkenes Trio in der Nacht auf Sonntag - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Erst randalierten sie auf einer Baustelle in Schwabach, dann kamen drei Jugendliche in Schwabach tatsächlich auf eine noch dümmere Idee: Sie warfen Verkehrszeichen auf S-Bahn-Gleise - eine Weiche verkeilte sich, die Strecke war nicht mehr befahrbar. Kurz vor Katzwang klickten die Handschellen.

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag beobachtete ein Zeuge die drei 19-Jährigen, wie diese auf einer Baustelle verschiedene Verkehrszeichen aus der Verankerung rissen und danach in den Gleisbereich schmissen. Eines der Verkehrszeichen verkeilte sich in einer Weiche, weshalb die Bahnstrecke ab diesem Moment nicht mehr befahrbar war.

Die Jungs nahmen drei weitere Verkehrszeichen mit und machten sich auf den Weg Richtung Katzwang. Kurz vor dem Ortseingang schnappte die Polizei dann zu und nahm das Trio fest. Alle drei Teenager waren betrunken.

Um die Taten vollständig aufklären zu können, benötigt die Polizei weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der PI Schwabach unter Tel. 09122/927-0 zu melden.

