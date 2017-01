Der Schwabacher Markgrafensaal war rappelvoll zur Seniorenprunksitzung der Schwabanesen. Mit Büttenreden, Gardetanz und einem Playmobilmännchen war auch in diesem Jahr für jeden etwas dabei.

Ein Gartenabfall-Container fing am Dienstagvormittag in Schwabach an der Ecke Reichsweisenhausstraße und Gutenbergstraße aus ungeklärten Gründen Feuer. Menschen kamen dabei nicht zu schaden, die Feuerwehr war schnell zur Stelle und löschte die Flammen.