Thomas Knotz: Immer 100 Prozent Einsatz

Schwabachs Stadtförster im Porträt - Seit 25 Jahren im Amt - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Seit 25 Jahren verfolgt er ein großes Ziel: den Schwabacher Wald zukunftsfähig zu machen. Der Umbau von Nadelwald zu Mischwald ist aber nicht die einzige Baustelle von Stadtförster Thomas Knotz.

Foto: Thomas Correll



Foto: Thomas Correll



SCHWABACH — 1992 sucht die Stadt einen Mann, der sich mit Laubholz auskennt. Der in der Region übliche "Steckerlaswald" soll zum Mischwald umgebaut werden. Was Schwabach nicht bieten kann, sind Jagdflächen. Die Stellenausschreibung trifft genau das Profil von Knotz, der kein passionierter Jäger ist, sondern von sich sagt: "Ich bin eher Förster um der Pflanzen willen."

Seine Arbeit beginnt mit Aufforstungen, Nachbesserungen, Pflanzungen – die ersten Jahre sind trocken, es gibt viel zu tun. Entscheidend für den heutigen Waldbestand Schwabachs sind Verhandlungen, die 1998 beginnen. Am Ende steht eine gravierende Änderung: Die Stadt ist nicht mehr für weit verstreute, teilweise winzige Waldstücke zuständig, sondern hauptsächlich für das große Gebiet der Brünst, nordwestlich der Stadt gelegen. Möglich gemacht wurde es durch den Austausch mit Staatswald. Die Arrondierungen bedeuten eine stark vereinfachte Bewirtschaftung. 2001 wurden die entsprechenden Verträge unterzeichnet.

Samen- und Düngerlieferant

Knotz setzt auch in anderer Hinsicht Akzente. Anstatt das Laub aus dem Stadtpark wie bisher zur Mülldeponie bringen zu lassen, nutzt er es für seine Waldstücke als Samen- und Dünger-Lieferant. In einer bestimmten Ecke der Brünst kann man die verschiedenen Jahrgänge der Stadtpark-Samen der Reihe nach ablaufen – die ältesten recken sich mittlerweile zehn oder mehr Meter in die Höhe.

Knotz richtet außerdem die Bürgersprechstunde ein, bei der er Ansprechpartner für die verschiedensten Probleme ist: ein Fuchs, der Hühner frisst; Interesse an Brennholz für den heimischen Ofen; kranke Bäume; Wanderungen oder Feste im Wald, etwa von Schulklassen. Oft ist Knotz der Vermittler, denn für alles, was in der Stadt grünt, ist eigentlich die Stadtgärtnerei zuständig.

Die große Passion von Knotz aber ist und bleibt der Waldumbau. Stolz zeigt er bei der Ortsbegehung die Unterschiede zwischen Stadtwald und Privatwald. Tatsächlich: Während sich im ersteren hell und bunt die herbstlichen Bäume in verschiedensten Größen und Formen zeigen, ist es im letzteren deutlich dunkler, es gibt keine Büsche, nur klassische Nadelbäume.

"So bleibt der Wald am Leben"

"Wir pflanzen bis zu 17 verschiedene Baum- und zehn verschiedene Buscharten an", erklärt Knotz. In den nächsten Jahren werde man sehen, ob etwa Ulme, Esche, Ahorn, Linde oder Kirsche den Klimawandel besser vertragen. Die Kiefernbestände haben unter Hitze und Trockenheit zuletzt sehr leiden müssen. "Die Streuung ist wichtig, so bleibt der Wald am Leben", sagt Knotz.

Eine "gläserne Fabrik" sei sein Wald, denn die Bürger können jederzeit hindurchlaufen und sich ansehen, was dort gemacht wird. Entsprechend versuche man, Fragen von Passanten zur Waldarbeit möglichst vor Ort zu beantworten. Schließlich habe alles seine Gründe, auch wenn bei Abholzungen schnell Unmut aufkomme. Dass die Menschen den Wald als Erholungsgebiet nutzen, stört Knotz nicht, im Gegenteil. "Die Erholung ist wichtiger als der Gewinn", sagt er, die Schönheit des Waldes würde er nie dem Profit opfern.

Spuren hinterlassen

Und Knotz hat noch viel vor, auch wenn sein Körper ihn die schwere Arbeit manchmal spüren lässt. Dafür glänzen seine Augen, wenn er Kinderzeichnungen zeigt, die er sich aufgehoben hat. Mit Rucksack und großen Stiefeln ist er darauf zu sehen. Denn auch in den Schulen und Kindergärten Schwabachs und der Umgebung hat er in den letzten 25 Jahren seine Spuren hinterlassen, etwa mit selbst hergestellten Spielgeräten aus Holz.

Manchmal ist der Mann mit der lauten Stimme nicht zu stoppen, wenn er über seinen Wald redet. Etwas anderes als hundertprozentigen Einsatz kennt er nicht, seit 25 Jahren. Von sich selbst sagt Knotz: "Ich bin im Laubholz geboren." Auch wegen dieser Passion ist der Stadtwald bei ihm seit 25 Jahren in guten Händen.

THOMAS CORRELL