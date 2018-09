Totschlag in Leerstetten: Verdächtige sitzt in U-Haft

Frau wird beschuldigt, ein Marktgemeinderatsmitglied erschlagen zu haben - vor 1 Stunde

SCHWANSTETTEN/NÜRNBERG - Die 57-jährige Frau, die dringend verdächtigt wird, den Schwanstettener Marktgemeinderat und langjährigen Feuerwehr-Funktionär Erhard Schneider erschlagen zu haben, sitzt in Untersuchungshaft. Das hat Antje Gabriels-Gorsolke, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, bestätigt.

In diesem Anwesen in der Leerstetter Hauptstraße war am Donnerstag die Leiche von Erhard Schneider gefunden worden. Die der Tat verdächtige Frau sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Foto: News5/Goppelt



Wie berichtet, war Schneider am späten Donnerstagvormittag tot in der Scheune seines Anwesens in Leerstetten gefunden worden. Gut drei Stunden später nahm die Polizei in Schwabach die 57–jährige Frau fest. Sie soll dem 65-Jährigen massive Kopfverletzungen beigebracht haben, an denen er gestorben ist.

Bei der Vernehmung bei der Polizei äußerte sich die Verdächtige nicht zum Vorwurf. Am Freitag wurde sie in Nürnberg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auch dort machte sie laut Staatsanwaltschaft keine Angaben zur Tat. Der Richter verhängte Untersuchungshaft "wegen dringenden Verdachts des Totschlags".

Nach wie vor offen ist die Frage, ob es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen offiziell davon, dass die Verdächtige eine "Bekannte des Opfers" sei. Hinter vorgehaltener Hand wird in Schwanstetten jedoch darüber gesprochen, dass es sich um die (ehemalige) Lebensgefährtin von Schneider handele. Offiziell bestätigt ist dies aber nicht.

