Traktor-Raritäten: Das Schleppertreffen in Gauchsdorf

Bereits zehntes Treffen der Oldtimer-Liebhaber zur Kirchweih - vor 1 Stunde

GAUCHSDORF - Bereits zum zehnten Male fand am Pfingstwochenende das Treffen der Oldtimer-Schlepper-Freunde zur Kirchweih in Gauchsdorf auf Einladung der Dorfgemeinschaft Gauchsdorf statt.

Neugierige Blicke: Die historischen Traktoren waren für die Zuschauer ein echter Augenschmaus. Foto: Roland Gössnitzer



Die Feierlichkeiten begannen mit vielen Besuchern am Pfingstsamstag mit der problemlosen Aufstellung des Kirchweihbaumes, musikalisch begeleitet von den "Aurachtalern". Pünktlich um 19 Uhr stach Bürgermeister Helmut Bauz mit Unterstützung der begeisternden Festbesucher das erste Fass an, danach sorgte bis spät in die Nacht das "Zottbachduo" für beste musikalische Unterhaltung und Stimmung.

Mit einem Festgottesdienst am Pfingstsonntag wurden die Feierlichkeiten fortgesetzt und dann fuhren bereits die ersten Traktoren vor. Hundert und ein Traktor gaben sich ein Stelldichein, wiederum ein beachtlicher Erfolg seit Bestehen der Treffen.

"Aufgebrezelt" und fein herausgeputzt standen Fendt, Schlüter, Eicher, Lanz, Deutz, MAN, natürlich auch Porsche, Allgeier, Hanomag, Kramer und Mercedes-Unimog mit ihren "Lebensläufen" nebeneinander, die männlichen Besucher unterhielten sich mit den Schlepperbesitzern über Motorentechnik, Zugkraft und andere technische Details, während die weibliche Besucherschar mit den vielen Kindern hauptsächlich die Ausstrahlungskraft und die Schönheit aller Traktoren bewunderte.

Ältester Traktor war ein Deutz, zugelassen am 1. Juli 1940 vom Humboldt Club Dechendorf und Umgebung e.V., der demnächst sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Viele Traktorenliebhaber gaben sich die Ehre, darunter die Dieselfreunde Rezatgrund, die Schlepperfreunde Rednitzhembach und die Bulldogfreunde Mamberch ( Mäbenberg) waren mit ihren wunderschönen blauen Eicher- Traktoren verschiedener Baujahre vor Ort. Die Schlepperfreunde Schernheim waren mit einem herausgeputzten MAN gekommen, der in seinem Lebenslauf erzählte, dass er in 58 Jahren nur 800 Betriebsstunden aufzuweisen hat, daneben ein orangener Allgeier aus dem Jahre 1948.

Viele Porsche-Diesel Traktoren konnten bewundert werden, darunter ein spezielles Exemplar, das als besondere Kennzeichen auf die Produktion von Sommersprossen aus Öl hinwies. Besondere Aufmerksamkeit gab es für einen Fendt F 395 GTA mit Kommunalausstattung aus dem Baujahr 1993 von Horst Schöner aus Weißenburg. Ebenfalls besondere Beachtung fand ein IFA-Traktor, bestens erhalten aus DDR-Produktion, Traktorenwerk Schönebeck, Baujahr 1981 und 100 PS. Auch eine Schlammpumpe konnte bewundert werden.

Schleppertreffen Gauchsdorf: Dank an Teilnehmer

Am Lustigsten und zugleich nachdenklichsten war ein Hanomag beschriftet. "Ich bin ein Hanomag R 16 A, wurde 1956 geschraubt und verfüge über muntere 16 PS. Die schwere Arbeit hat mich etwas alt werden lassen, was ihr auch an meinen Dellen und meiner Lackierung seht. Mit meinem Freund Andreas Mücke aus Rednitzhembach habe ich vereinbart, dass ich keine neue Lackierung bekomme. Er pflegt und hält mich in Schuss, damit sich so bleibe, wie ich bin. Du wirst ja auch nicht origineller, wenn du dich liften lässt."

Jeder Teilnehmer, der einen über 30-Jahre alten Schlepper besaß und der Einladung folgte, erhielt als Dankeschön einen Gutschein fürs Kommen. Kulinarische Leckerbissen wie Kaffee, Kuchen, Fisch-, Steak oder Bratwurstsemmeln und gebratener Fisch luden am Nachmittag zum Verweilen ein, die Schlepperausfahrt verfolgten zahlreiche Zuschauer, bevor am Abend mit einer Verlosung und der Gruppe MP3-Player das Festwochenende stimmungsvoll ausklang.

In Gauchsdorf ist es immer so schön und familiär, da muss man einfach dabei sein. "Wir freuen uns schon wieder auf 2018", so der einhellige Kommentar der Traktorenfreunde und Besucher. Besser konnte das Lob für die Organisatoren nicht ausfallen.

Roland H. R. Gössnitzer