Trotz Minusgrade: Schwabacher feierten ihr Kneipenfieber

Das Winterwetter konnte den Besucherzahlen wenig anhaben - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Trotz zwei Grad minus und Schneetreiben litt das Schwabacher Kneipenfieber aber kaum unter diesen Bedingungen. An 16 Locations in der Stadt sorgten 16 verschiedene Bands, Solo-Interpreten oder D-Jays mit überzeugender Musik vieler Genres für beste Stimmung.

Ein Knaller war der Gelenkbus der Stadtwerke auf dem Marktplatz, in dem ebenso die Post abging wie in den meisten umliegenden Kneipen und Gaststätten des Zentrums. Fast überall war das Publikum begeistert von den Darbietungen der Künstlerinnen und Künstler. Fast alle Spielorte waren überfüllt. Lediglich vor den Lokalen und auf den Wegen dorthin war es nicht ähnlich frequentiert wie zu wärmeren Zeiten.

Bilderstrecke zum Thema

Kneipenfieber bis tief in die Nacht: Am Samstagabend steppte in Schwabach der Bär. Volle Bars, Live-Musik und das ein oder andere kühle Bier brachten eine ganz besondere, gute Stimmung in die Stadt.