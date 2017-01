Trotz Tauwetter: Kanal bleibt gesperrt

Es kann noch Wochen dauern, bis ein normaler Schifffahrtsbetrieb wieder möglich ist - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Seit über einer Woche geht nichts mehr für die Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal. Die gesamte Wasserstraße ist eingefroren, und es sieht trotz des derzeitigen Tauwetters nicht danach aus, dass sich die Situation schbnell ändert.

Noch immer ist der Kanal von einer dicken Eisschicht bedeckt. Bis wieder Schiffe fahren können, wird noch einige Zeit vergehen. Das Bild entstand nahe der Schleuse Leerstetten. © Robert Gerner



Noch immer ist der Kanal von einer dicken Eisschicht bedeckt. Bis wieder Schiffe fahren können, wird noch einige Zeit vergehen. Das Bild entstand nahe der Schleuse Leerstetten. Foto: Robert Gerner



Die Temperaturen sind zwar wesentlich gestiegen. Aber die vergangene Woche mit den sehr niedrigen Temperaturen hat dazu geführt, dass die Eisdicken zum Teil bis auf 80 Zentimeter angewachsen sind.

Das Auftauen dieser Eismengen braucht Zeit. Zeit und Eisbrecher. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg besitzt einen eigenen Eisbrecher. Bis zu vier weitere werden von den Nachbarämtern vom Main und der Donau zur Verfügung gestellt.

Allerdings herrschen auch hier ähnliche Verhältnisse. Am Main beginnt man derzeit mit dem Eisaufbruch. Erst wenn hier das Eis weg ist, können die Eisbrecher am Kanal zur Hilfe kommen. Deshalb werden im Nürnberger Amtsbereich nun Vorkehrungen getroffen, damit die Eisbrecher dann möglichst schnell vorwärts kommen. Zum Beispiel versucht man die Eismassen, die an den Toren festgefroren sind, durch den Einsatz von heißen Dampfstrahlern zu entfernen.

Wenn dann die Eisbrecher im Einsatz sind, kommt es besonders in den oberen Schleuseneinfahrten verstärkt zu Eisansammlungen, da hier durch Schleusungen das Eis angesaugt wird. Auch die Eisstoßer werden dann wieder ihren Dienst aufnehmen.

Wann alles wieder normal läuft, kann heute noch nicht abgesehen werden. Der Schleusenbetrieb bleibt bis auf Weiteres von Bamberg bis Kelheim gesperrt.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg warnt weiterhin eindringlich davor, die Eisflächen zu betreten, da sich das Wasser unterhalb des Eises durch Schleusungen bewegen kann.