TSG Roth holt sich die Krone im Landkreislauf zurück

LANDKREIS ROTH - 14 Punkte zuviel. Der TV Thalmässing ist beim Landkreislauf knapp an der zweiten Titelverteidigung in Folge gescheitert. Das Team der besten Läufer aus der Gemeinde im Süden des Landkreises belegte mit 122 Punkte Platz zwei hinter Seriensieger TSG 08 Roth, der lediglich 108 Punkte auf seinem Konto hatte und erstmals mit neuem Sponsor gewonnen hat. "LT Team Leidl" lautet nun der aktuelle Namenszusatz. Platz drei hat diesmal der TV Hilpoltstein belegt, der 218 Punkte auf dem Konto hatte.

Auf die Plätze, fertig, los! Joschi Leisinger (links) feuert die Startpistole ab und schickt die Läufer auf der Brücke vor der Rednitzhembacher Schule ins Rennen. © Foto: Robert Schmitt



Auch in der Damenwertung lagen die Rother ganz vorne. Die TSG 08 Roth siegte mit 91 Punkten knapp vor dem Lauftreff des TV 23 Eckersmühlen mit 97 Punkten. Platz drei belegten die Damen des TV Thalmässing. Zwei Titel konnte auch die LG Hofstetten einfahren. Die Läuferinnen und Läufer aus dem Hilpoltsteiner Ortsteil gewannen die Wertung für die Dorfmannschaften ebenso wie für die Mixed-Teams. Die zweitschnellste Frauen-Mannschaft war ein Team aus Roth. "Mephisto Running-Gag I" lag deutlich vor "Regelsbach rennt", das erstmals zwei Pokale mit nach Hause nehmen durfte. Denn auch bei den Dorfmannschaften war es den Rennern aus dem Rohrer Ortsteil gelungen, Platz drei zu erkämpfen. Vizesieger wurde hier die DJK Göggelsbuch-Lampersdorf.

Die Rother sind damit nach der Niederlage 2016 sofort wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im vergangenen Jahr waren einige der besten Rother Läufer zum "Team Memmert" abgewandert. 2015 hatte der TV Thalmässing gewonnen, weil die TSG wegen der Bruthitze nicht angetreten war. Das Duell Kreisstadt gegen Landgemeinde könnte allerdings auch in Zukunft den Landkreislauf bestimmen. "Für mich war oberste Priorität, den Thalmässinger hinter mir zu lassen", bestätigte ein Rother die Rivalität zwischen den beiden stärksten Mannschaften. Außerdem verfügt der TV Thalmässing offenbar über ein riesiges Reservoir an Läufern und zudem über begnadete Motivatoren, denen keine Arbeit zu viel ist. Immerhin hatte der Verein fünf Mannschaften ins Rennen geschickt. Neben dem Vizemeistertitel und Platz drei bei den Damen landeten die weiteren Teams auf den Plätzen acht, 25 und 33.

Während der Siegerehrung war es Landrat Herbert Eckstein ein Anliegen, insbesondere die altgedienten Recken und die erfolgreichsten Läuferinnen und Läufer herauszustellen. Der 75-jährige Hartmut Pohl war als einziger bei allen bisherigen 34 Landkreisläufen dabei. Damit hat er die Schwanstettener Lauflegende Ernst Binder übertroffen, der heuer wegen einer Verletzung nicht antreten konnte. Pohl will auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Alexander Schatz konnte seine Führung bei den Etappensiegern nicht ausbauen. Auf dem Teilstück Eichelburg-Hofstetten belegte er Platz zwei und bleibt mit 22 Siegen erfolgreichster Landkreislauf-Läufer aller Zeiten. Sven Ehrhardt konnte seinen zwölften Etappensieg einfahren. Seine Schwester Annika gewann zum zehnten Mal ein Teilstück.

Durch sämtliche Gemeinden

"Der Landkreislauf lebt wie seit der ersten Stunde." So beschrieb Landrat Herbert Eckstein Teilnahme und Stimmung beim größten Laufereignis im Landkreis. 1176 Läuferinnen und Läufer haben sich diesmal auf die 28 Strecken begeben, um auf insgesamt 160 Kilometern durch sämtliche Gemeinden des Landkreises ihr Bestes abzuliefern. Organisiert waren sie in 42 Mannschaften. Acht davon waren reine Damenteams. Sechs traten in der Mixed-Wertung an. Acht hatten sich als Dorfmannschaften gemeldet.

"Weltpremiere" war es nach den Worten Ecksteins, dass Malteser, Rotes Kreuz und das Ärzte-Team kein einziges Mal eingreifen mussten, weil es zu keiner Verletzung gekommen ist. Ein besonderen Dank richtete der Landrat an die Streckenhelfer. Überwiegend waren es Feuerwehrleute, die an schwierigen Stellen für Sicherheit sorgten. Die Polizei sicherte ebenfalls. Zwei Motorrad-Cops waren den gesamten Tag über auf der Strecke. Erschöpft stärkten sie sich während der Siegerehrung. "Keine besonderen Vorkommnisse", meldeten die beiden, während sie auf das Essen des Kreisjugendrings warteten.

Unspektakulärer Einsatz

Bei den Zeitnehmern gab es ebenfalls eine Premiere. Kampfrichter-Ikone Karl Nagengast wurde erstmals von Jürgen Nehmeier unterstützt. "Das war schon ein Erlebnis, die gesamte Strecke wie die Läufer abzufahren", kommentierte Nehmeier seinen Einsatz, der unspektakulär blieb. Nur fast wäre es zu einem Protest gekommen. "Das konnten wir abwenden", sagt Nehmeier, wollte sich dazu aber nicht weiter äußern.

Früh am Morgen hatte sich auch ein Mutter-Tochter-Paar auf den Weg gemacht. Die 28-jährige Romina Siebentritt gewann die erste Etappe von Wendelstein nach Schwanstetten bei den Damen. Ihre Mutter Gabriele Siebentritt aus Bernlohe lief das anschließende Stück von Schwanstetten bis Rednitzhembach. Die 57-jährige wurde immerhin achte von 15 Frauen. Sie nahm zum 25. Mal am Landkreislauf teil und hat dabei schon viele verschieden Etappen bewältigt.

"Dann eben bis 65"

Weitere sollen hinzukommen. "Mindestens bis 60 werde ich antreten, denn ich will jede einmal gelaufen sein", sagte Gabriele Siebentritt. Das wird sie in drei Jahren nicht ganz schaffen. Denn sie hat das ein oder andere Teilstück durchaus schon zwei oder drei Mal gesehen. "Dann muss sie eben bis 65 weitermachen", warf Tochter Romina ein, "das schafft sie leicht, sie ist topfit", lobte die Siegläuferin des Teams Mephisto ihre Mutter.

Romina Siebentritt gehört ebenfalls zu den Läuferinnen, die in die Geschichte des Landkreislaufs eingehen könnten. Denn bei acht Teilnahmen hat sie es fast immer unter die ersten drei einer Etappe geschafft. "Ich habe sieben Männchen zu Hause", sagte sie, drei davon in Gold. Und in den nächsten 34 Jahren werden gewiss noch einige hinzukommen.

Die Bürgermeister der Etappen-Gemeinden spielten ebenfalls ein wichtige Rolle, übernahmen sie doch häufig den Startschuss. Hans Raithel war dabei sehr beschäftigt. Er feuerte bei den letzten drei Etappen des langen Lauftages.

Ein wenig Spott

Dennoch war Joschi Leisinger, stellvertretender Bürgermeister Rednitzhembachs noch belasteter. Trotz Kärwa-Auftakts am Vorabend musste er bereits um 7.40 Uhr wieder hellwach sein. Leisinger schickte die Läuferinnen und Läufer von der Brücke vor Hembachs Schule auf die Reise durchs Rednitztal nach Büchenbach. Raithel musste während der Siegerehrung indes noch ein wenig Spott des Landrats ertragen. Seine Tochter Andrea war von Allersberg nach Eichelburg Zweite der Damen geworden. "Woher hat sie das Talent zum Laufen nur?", fragte Landrat Eckstein und gab selbst die Antwort: "Wahrscheinlich von der Mutter."

ROBERT SCHMITT