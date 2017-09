Unbekannte zerstören CSU-Plakate in Abenberg

ABENBERG - Der Bundestagswahlkampf in Abenberg wird überschattet von Vandalismus gegen die CSU-Plakatierung. In der Kernstadt haben Unbekannte wiederholt sämtliche kleinen Plakatständer der Partei besprüht oder die Plakate heruntergerissen und zerfetzt. In Obersteinbach und Wassermungenau sind einzelne Plakate beschmiert worden.

Marlene Mortler (links) hat kein Verständnis für die Beschädigung der Wahlplakate in Abenberg. Foto: Robert Schmitt



Betroffen davon ist Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler (CSU). Sie nützte die Neuplakatierung am Dienstag, um die Zerstörungen scharf zu kritisieren. "Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis", erklärte sie.

"Demokratie bedeutet für mich, auch andere Meinungen auszuhalten." Wer ein Zeichen für oder gegen eine gewisse Partei setzen wolle, der könne das gerne bei der Wahl selbst tun, sagte Mortler. "Mit einem Kreuz bei der Partei seiner Wahl", so die CSU-Politikerin, die aufrief, sich an der Bundestagswahl zu beteiligen.

"Das ist die Chance, selbst mitzuentscheiden", war die Parlamentarierin überzeugt.

Auch Sebastian Ehard kann sich über diese Art der Auseinandersetzung nur wundern. "Es kann nicht sein, dass man seine politische Haltung über eine Zerstörungsorgie zum Ausdruck bringt", sagte der Vorsitzende der CSU Abenberg. Immerhin seien alle etwa 20 CSU-Plakat-Standorte in der Kernstadt mehrfach in Mitleidenschaft gezogen worden.

