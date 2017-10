Unfälle bei Schwabach: A6 war komplett gesperrt

Trümmerteile mussten von der Fahrbahn geborgen werden - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Auf der Autobahn 6 kam es am Mittwochmorgen zu größeren Verkehrsbehinderungen. Grund waren zwei Unfälle bei Schwabach, die eine komplette Sperrung der Autobahn in beiden Richtungen zur Folge hatten.

Zwei Unfälle auf der Autobahn 6 haben am frühen Mittwochmorgen zu Sperrungen mehrerer Fahrbahnen geführt. Bei Schwabach war seit den frühen Morgenstunden die Strecke Richtung Heilbronn komplett gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, war dort in der Nacht ein Lkw im Baustellenbereich auf einen anderen aufgefahren. Der Unfallverursacher wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Auch in der Gegenrichtung Heilbronn-Nürnberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zwischen Schwabach West und Schwabach Süd war am Morgen eine Fahrbahn gesperrt. Dort war ein Schwertransporter aufgelaufen.

Erst nach mehreren Stunden konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.

Die Vollsperrung hatte auch gravierende Auswirkungen auf den Busverkehr in Schwabach. Die Busse des Stadtverkehrs hatten bis zu 45 Minuten Verspätung, so die Schwabacher Stadtwerke, auch die Regionalbusse und die Linie 61 der VAG litten sehr unter dem extrem hohen Verkehrsaufkommen: "Unsere Kundentelefone standen bis kurz nach 9 nicht still".

Dieser Artikel wurde um 7.36 Uhr aktualisiert.

dpa