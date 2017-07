Unter Bäumen gefeiert: Stadtjubiläum für Schwabach

SCHWABACH - Jung und Alt sind am Samstag in den Schwabacher Stadtpark gekommen, um unter dem Motto "Sommerglanz" das 900-jährige Stadtjubiläum zu feiern - dies alles mit viel Musik und Gesang und ganz wenig Reden.

Mit viel Gesang feierte Schwabach am Samstag das 900-jährige Stadtjubiläum. Foto: Jürgen Karg



Das offizielle Grußwort kam von Landtagspräsidenten Barbara Stamm, nachdem Oberbürgermeister Matthias Thürauf allen gedankt hatte, die an der Vorbereitung des Familienfestes beteiligt waren. Hunger und Durst muss niemand leiden, jede Geschmacksrichtung wird zufrieden gestellt.

Schwabachs Partnerstädte in Frankreich, in der Türkei und in Griechenland stellen sich kulinarisch vor. Die Bürgerinnen und Bürger der Goldschlägerstadt können an einer langen, adrett gedeckten Tafel Platz nehmen, um gemeinsam und über die Generationen hinweg Zusammengehörigkeitsgefühl aufkommen zu lassen.

Enden wird "Sommerglanz" um 22.30 Uhr mit einem Feuer-Spektakel der Gruppe "Mucho Fuego".

