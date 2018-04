Unter Drogen: Polizei ertappt Studenten am Steuer

Junger Erwachsener durfte nicht mehr weiterfahren - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Bei einer Verkehrskontrolle auf der B2 zeigte sich ein 18-Jähriger am Wochenende einsichtig. Da er Drogen konsumiert hatte, musste er sein Auto stehen lassen.

Ein Joint am Samstagabend wurde einem Ansbacher zum Verhängnis: Als Beamte der Polizei Feucht am Montagnachmittag den 18-Jährigen auf einem Parkplatz an der B2 Richtung Weißenburg anhielten, gab dieser zu, zwei Tage vorher einen Joint geraucht zu haben. Da der Schnelltest positiv auf THC ausfiel, musste er die Beamten zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. Sein Auto musste er stehen lassen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.