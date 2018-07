Unterricht in Kleinschwarzenlohe erst ab Herbstferien

Einschulung der Kinder zunächst in Wendelstein - vor 57 Minuten

KLEINSCHWARZENLOHE - Die Kleinschwarzenloher Schule wird wahrscheinlich zum Schuljahresbeginn fertig - die Kinder werden allerdings erst zu den Herbstferien einziehen. Diese etwas verwirrende Information gab es in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Wendelsteiner Marktgemeinderates.

Ab den Herbstferien sollen die Schüler aus Kleinschwarzenlohe wieder in ihre Schule gehen können. © Screenshot www.openstreetmap.org



Ab den Herbstferien sollen die Schüler aus Kleinschwarzenlohe wieder in ihre Schule gehen können. Foto: Screenshot www.openstreetmap.org



Ziel sei die Fertigstellung zu Schuljahresbeginn. Der Bau müsse allerdings erst noch abgenommen werden vom Landratsamt und von den Sachverständigen, hieß es.

Der Termin sei ziemlich "sportlich". Die Kinder würden also wieder in der Wendelsteiner Schule eingeschult. In den Herbstferien erfolgt der Umzug, danach geht es los.

Der Bau der Kleinschwarzenloher Schule hatte sich um rund ein Jahr verzögert, weil die erste Baufirma den Rohbau nicht fachgerecht ausgeführt hatte. Die Gemeinde stellte daraufhin den Bau ein und musste ihn erneut ausschreiben. "Wir haben Wert gelegt auf Qualität. Der Bau hält jetzt die nächsten 50 Jahre", sagte Bürgermeister Werner Langhans.