Urnengang am AKG: Wie eine echte Bundestagswahl

Am Adam-Kraft-Gymnasium fand am Freitag die erste "Juniorwahl" statt

SCHWABACH - Am Adam-Kraft-Gymnasium hat die Bundestagswahl bereits stattgefunden. Zum ersten Mal haben sich die zehnten bis zwölften Klassen des AKG am Freitag an der "Juniorwahl" beteiligt. Dieses bundesweite Projekt zur politischen Bildung gibt es seit 1999 und wird vom Deutschen Bundsestag und der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt.

Sozialkunderunterricht der ganz praktischen Art: Ein Klassenzimmer wurde zum Wahllokal. Foto: Foto: Wilhelm



Die Idee: Die Bundestagswahl soll nicht nur theoretisch erklärt, sondern praktisch durchgeführt werden — in einer möglichst realistischen Wahlsimulation.

Deshalb wurde ein Klassenzimmer zum Wahllokal: mit Wahlleiter, Wahlhelfern, Stimmkabinen, Wahlurne und natürlich den originalgetreuen Wahlzetteln für Erst- und Zweitstimmen. Zuvor hatten sich die Schüler im Unterricht intensiv mit der Bundestagswahl auseinandergesetzt.

Lieber traditionell

"Die Schüler freuen sich auf die Wahl, die ja wie die echte Wahl abläuft", sagt Frank Menzel, der Sozialkunde unterrichtet. Die Schulen können sich zwischen Papierwahl oder dem Wählen am Computer entscheiden. 80 Prozent der teilnehmenden Schulen entscheiden sich laut Menzel für die Papierwahl. "Es ist ja auch schöner, wenn unsere Wahl möglichst nah an der Bundestagswahl ist", findet der 40-Jährige.

Frank Menzel und Markus Wawrzynek, Fachbetreuer für Geschichte, betreuen das Projekt. In den Sozialkunde-Stunden wurden die Schüler auf die Wahl vorbereitet. Nur die zehnten Klassen bilden eine Ausnahme. Da sie im vergangenen Schuljahr noch keine Sozialkunde hatten, wurden die Inhalte zur Wahl in Geschichte vermittelt.

Große Resonanz

"Das Projekt ist bei den Schülern auf große Resonanz gestoßen. Mein Eindruck ist auch, dass die Schüler wieder stärker politisch interessiert sind als noch vor einigen Jahren", sagt Menzel. Es sei eine tolle Sache, dass das Projekt so lebensnah ist. "Solche Gelegenheit haben wir im Schulalltag viel zu selten."

Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Wahlbeteiligung bei Erstwählern und deren Familien durch das Projekt gesteigert wird.

Die Ergebnisse der Juniorwahl werden am Sonntag um 18 Uhr unter www.juniorwahl.de veröffentlicht

