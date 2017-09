Verblüffende Bilder am Pausenhof der Luitpoldschule

Ein Walross am Kopf gestreichelt - vor 3 Stunden

SCHWABACH - Keine Angst vor großen Tieren: Alexander stellte sich an seinem ersten Schultag gern als Fotomodell fürs Schwabacher Tagblatt zur Verfügung, um zwischen Tiger und Walross zu posieren.

ABC-Schütze Alexander zwischen Tiger und Walross. © Foto: Karg



Die beiden Bilder in Airbrush-Technik stammen von Dieter Pfaff aus Katzwang. Für ein besonderes Erinnerungsfoto an den ersten Schultag hat er sie am Dienstag auf dem Pausenhof der Luitpoldschule angebracht.

Pfaff hat das Walross in Drei-D-Technik aufgebracht, sodass der Kopf, den Alexander streichelt, aus dem (natürlich nicht in Wirklichkeit vorhandenen) Wasser zu ragen scheint.