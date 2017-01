Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

KAMMERSTEIN - Auch verspätetes Melden eines Unfalls ist strafbar. Diese Erfahrung machte ein junger Pkw-Fahrer, der in der Nacht zuvor in Kammerstein ein Verkehrsschild umgefahren hatte.

Der 20-Jährige kam am Sonntag gegen 16 Uhr zur Polizeiinspektion Schwabach, um einen Unfall zu melden, den er in der Nacht zuvor gegen 2 Uhr gehabt hatte. Aufgrund der glatten Fahrbahn sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Mercedes sei im vorderen Bereich stark beschädigt worden. Danach, so der junge Mann, sei er nach Hause gefahren.

Vor den Beamten konnte der Unfallfahrer den Unfallort lediglich grob „zwischen Abenberg und Schwabach“ eingrenzen. Bei einer Nachschau der angegebenen Fahrtstrecke fand sich schließlich in der Kammersteiner Hauptstraße ein beschädigtes Verkehrszeichen, das zu den Unfallspuren am Mercedes passte.

Der Schaden am Verkehrszeichen ist mit rund 200 Euro überschaubar. Der Schaden am Unfallfahrzeug beläuft sich dagegen auf mehr als das Zehnfache. Und: Da der Mann den Unfall nicht unverzüglich der Polizei mitteilte, wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

