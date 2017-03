Vogelspinne krabbelt durchs Klassenzimmer

Wendelsteiner Züchter war zu Gast in der Großschwarzenloher Grundschule

GROSSSCHWARZENLOHE - Das war Unterricht der besonderen Art: Der Wendelsteiner Spinnenexperte und Spinnenzüchter Fritz Wagner kam mit einigen seiner Tiere in die Grundschule Großschwarzenlohe.

„Vorsichtiges Anfassen erlaubt“ hieß es für Großschwarzenlohes Grundschüler. Sie durften der Vogelspinne von Fritz Wagner vorsichtig über den Rücken streicheln. © Foto: Ruthrof



Gemeinsam mit seiner Frau erzählte er aus dem Leben der Spinnen und räumte auf mit vielen Gruselgeschichten. An einem Modell lernten die Mädchen und Jungen den Körperbau einer Spinne kennen. Sie erfuhren etwas über die große Vielfalt an Spinnen.

Als spannenden Anschauungsunterricht hatte Wagner Präparate von Spinnen und gut gesichert in Klarsichtboxen einige lebendige Spinnen aus seiner Sammlung mitgebracht. Dazu gehörte etwa eine Baumvogelspinne, die auf Bäumen lebend sich perfekt wie Baumrinde tarnt und am liebsten vor ihren Feinden und anderen Tieren versteckt, um in ihrem Lebensraum ungestört zu bleiben.

"Viele Spinnen sind scheu und ziehen sich lieber in ein Versteck zurück, als gleich anzugreifen" erklärte der Fachmann, "denn einen Angriff abzuwehren kostet Kraft und Gift, das ist für sie nur die letzte Verteidigungsmöglichkeit".

Höhepunkt: Die Kinder konnten einer Vogelspinne, die auf dem Arm des Züchters ausharrte, ganz vorsichtig über den haarigen Rücken streicheln.

Jörg Ruthrof