Vom Sehtest bis zur Geschicklichkeitsübung

Der Landkreis Roth lud zum 18. Seniorentag im Rother Stadtgarten ein — „Unter die Leute gehen“ - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Da soll mal einer sagen, Seniorinnen und Senioren seien heutzutage nicht mobil. Beim 18. Seniorentag des Rother Landkreises am Mittwoch in dem und um den Rother Stadtgarten waren am Festplatz und allen anliegenden Straßen wirklich alle Parkplätze besetzt, auch unzählige Fahrräder wurden rund um die Stadthalle herum abgestellt.

Wie sieht es im Alter mit der Ausdauer aus? Dies checkte beim Landkreis-Seniorentag mit dem Alltag-Fitness-Test der TV Hilpoltstein ab. © Foto: Tobias Tschapka



Ganz zu schweigen von den Scharen von Menschen, die sich mit Gehstock oder -wägelchen, aber natürlich auch gut zu Fuß auf den Weg gemacht haben in den von der Sonne verwöhnten Stadtgarten, in dem eine bunte Mischung aus Messe, Medien und Mitmach-Stationen auf sie wartete.

Die Landkreisfahne flatterte im kräftigen Wind, während rund 300 Mitwirkende von über 70 Organisationen, Behörden, Vereine, Verbände und Firmen die Gelegenheit nutzten, um auf ihren Service, ihre Dienste und Leistungen aufmerksam zu machen.

Das stieß auf großes Interesse bei den zahlreichen Seniorinnen und Senioren, von denen viele offenbar ihre ganze Familie zu dem Tag mitgebracht hatten, denn auch viele jüngere Semester und sogar kleine Kinder tummelten sich im sonnigen Rother Stadtgarten.

Los ging der aktionsreiche Tag mit einer gemeinsamen Kurzandacht auf der Seebühne mit dem evangelischen Pfarrer Manfred Hohnhaus und seinem katholischen Kollegen Pfarrer Dr. Christian Löhr. Die Tribüne davor war bis auf den letzten Platz besetzt, mit lauter „Junggebliebenen im Herzen“, wie Pfarrer Löhr die Besucher bezeichnete.

Dem konnte sich der Gastgeber, Landrat Herbert Eckstein, bei seiner Begrüßung nur anschließen. Er selbst habe „als Vorbereitung“ kürzlich sowohl ein 95-jähriges als auch ein 100-jähiges Geburtstags“kind“ aus dem Landkreis besuchen dürfen. „Am meisten hat mich an beiden deren innere Zufriedenheit beeindruckt, die ich mir für mich, für Sie und für uns alle wünsche, denn das ist der beste Gesundbrunnen, den man sich vorstellen kann“, ist der Landrat überzeugt.

Aber es gebe auch noch zwei andere Rezepte für Glück und Gesundheit im Alter, „für die man keinen Arzt und keinen Apotheker braucht“, sagte Eckstein, und zwar „jeden Tag nur ein bisschen Bewegung“ und „unter die Leute gehen“.

Genau diese Rezepte befolgten an diesem Tag die unzähligen Besucher. Zum Beispiel das Ehepaar Ingeborg und Reinhold Böhm aus Eckersmühlen, zwei treue Besucher des Seniorentages, „seit wir beide zu Hause sind“, wie Ingeborg Böhm sagte. Aber nicht nur unter die Leute zu gehen sei ihnen wichtig, sondern auch das zweite Rezept, von dem der Landrat sprach, die Bewegung.

Beide unterzogen sich dem „Alltag-Fitness-Test“ des TV Hilpoltstein, der diesen zum ersten Mal beim Seniorentag anbot. „Früher hat der Georgensgmünder Turnverein hier etwas Ähnliches angeboten, bei dem vor allem Geschicklichkeit gefragt war. Bei dem Test der Hilpoltsteiner ging es mehr um Ausdauer, das war mal eine schöne Abwechslung“, findet Reinhold Böhm.

Der Test habe ergeben, dass sich bei beiden in Sachen Fitness „alles im grünen Bereich“ befinde. „Kein Wunder, wir gehören zu denen, die einmal in den Sarg hüpfen wollen“, betonte Böhm — und sowohl er als auch seine Frau mussten bei dieser Vorstellung lachen.

Humor als Garant

Humor ist eben auch ein guter Garant dafür, gesund alt zu werden. Mindestens ebenso wie die unzähligen kommerziellen und ehrenamtlichen Angebote für Menschen jenseits der Lebensmitte, die sich in Stadtgarten und Stadthalle präsentierten. Vom Pflegebett über den Wellness-Sessel, über praktische Hilfestellungen für den Alltag von Sehbehinderte bis hin zu Sehtests, Blutdruckmessungen, Lach-Yoga oder Geschicklichkeitsübungen, an denen sich natürlich auch die jüngeren Besucher versuchen konnten.

Darüber hinaus gab es mehrere Vorträge im Stadthallenstüberl zu den Themen Rheuma, Diabetes und gesunde Ernährung, und wie man Haus und Hof mit dem richtigen Schloss vor Einbrechern und Dieben schützt, erfuhr man an einem Stand der Kriminalpolizei Schwabach. Außerdem war für das leibliche Wohl gesorgt, jede Menge Direktvermarkter boten selbst gemachtes Eis und diverse andere regionale Köstlichkeiten an.

Dreh- und Angelpunkt des Landkreis-Seniorentages war auch heuer wieder die Seebühne, auf der die Moderatorin Angi Hein durch ein buntes Rahmenprogramm führte. So präsentierten dort am Vormittag die Mädchen und Buben der Kindertagesstätte „Villa Regenbogen“ aus Eckersmühlen den Besuchern lustige Mitmach-Lieder.

Und eine Gruppe aus der Gehörloseneinrichtung Regens-Wagner aus Zell (deren ältestes Mitglied stolze 86 Jahre alt war) unterhielt ihr Publikum mit Sitz- und normalen Tänzen zu Evergreens wie „New York, New York“ von Frank Sinatra, oder, ganz zum Anlass passend, „mit 66 Jahren“ von Udo Jürgens.

Am Nachmittag war auf der Seebühne dann unter anderem das Blasorchester Georgensgmünd, die Volkstanzfreunde Rohr und Umgebung, sowie die „Schnabelbremsen“ Wally Schnabel und Maria Brems mit ihrem Kabarettprogramm zu Gast.

Ebenfalls nicht fehlen durfte der Landfrauenchor Roth, der schon seit dem ersten Seniorentag im Jahr 1999 immer mit von der Partie war und heuer im Juli sein 40-jähriges Jubiläum feierte.

Auch die Volkslieder mit Georg Zwingel und Stefan Gußner, sowie der Volkstanz „durch die Jahre“ mit der evangelischen Landjugend Barthelmesaurach, die heuer sogar ihr 60. Jubiläum feierte, lockte jede Menge Besucher zur Seebühne.

Eines stand fest: Am 18. Seniorentag des Rother Landkreises konnten sich die Seniorinnen und Senioren nicht nur über allerhand für sie wichtige Themen informieren, sondern sich auch prima unterhalten lassen. Genauso, wie es ihnen Landrat Eckstein geraten hatte: „Ein bisschen Bewegung und unter die Leute gehen.“

TOBIAS TSCHAPKA