Von Auto erfasst: 65-Jähriger in Schwabach schwer verletzt

Fußgänger wollte stark befahrene Rother Straße überqueren - vor 43 Minuten

SCHWABACH - In der Dämmerung ereignete sich am Samstag ein schwerer Unfall in Schwabach: Ein Fußgänger wollte die vierspurige Rother Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst. Der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Der Fußgänger wollte am Samstagabend in der Dämmerung die vierspurige Fahrbahn der Rother Straße überqueren. Hierfür nutzte er laut Angaben der Polizei allerdings nicht den Fußgängerüberweg. Zur gleichen Zeit war ein 70-Jähriger aus Schwanstetten mit seinem Auto auf selbiger Straße stadtauswärts unterwegs. Er bemerkte den Fußgänger wohl zu spät und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug.

Der 65-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm