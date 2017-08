Waffennarr: Polizei hebt illegales Arsenal in Schwabach aus

Durch den Hinweis eines Zeugen geriet der Mann ins Visier der Polizei - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Großeinsatz in Schwabach und Zirndorf: Die Polizei hob am Dienstag ein illegales Waffenlager aus. Neben mehreren Hundert Schuss Munition hortete der 50-Jährige ein gewaltiges Arsenal an Flinten und Langwaffen.

Die Polizei konnte bei dem 50-Jährigen ein riesiges Waffenarsenal auffinden. © Polizei Mittelfranken



Ein Zeuge hatte der Polizei den Hinweis gegeben, dass der 50-Jährige unerlaubt mehrere Waffen besitze. Am frühen Dienstagmorgen brachen die Beamten der Kriminalpolizei Schwabach und Fürth dann zu dem Anwesen in Zirndorf auf. Auch ein angemieteter Lagerplatz des 50-Jährigen in Schwabach geriet ins Visier der Beamten. Unterstützt wurden sie dabei von den Einsatzkräften des Einsatzzuges Ansbach sowie einem Diensthund. Während der Durchsuchung fanden die Beamten ein riesiges Arsenal an Waffen und Munition. Insgesamt 22 Schusswaffen, Waffenzubehörteile und mehrere hundert Schuss Munition konnte die Polizei beschlagnahmen.

Diese hatte der 50-Jährige größtenteils an dem angemieteten Lagerplatz in Schwabach versteckt. Eine Waffenbesitzkarte konnte der Mann laut Angaben der Polizei nicht vorweisen. Die Kriminalpolizei Schwabach leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz ein. Warum der Verdächtige im Besitz so vieler Waffen war, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Moment kann die Polizei jedoch ausschließen, dass es sich bei dem Mann um einen Anhänger der Reichsbürgerbewegung handelt.

