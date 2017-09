Wahlergebnisse aus Nürnberg-Süd/Schwabach

Kurzbeschreibung: Am 24. September 2017 wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Im Wahlkreis Nürnberg-Süd sind folgende Landkreise bzw. Stadtteile zusammengefasst:

- Schwabach

- Altenfurt-Moorenbrunn, Altenfurt-Nord, Beuthener Straße, Brunn, Dianastraße, Eibach, Fischbach, Gaismannshof, Gartenstadt, Gebersdorf, Gibitzenhof, Großreuth bei Schweinau, Gugelstraße, Hasenbuck, Höfen, Hohe Marter, Hummelstein, Katzwang-Reichelsdorf-Ost-Reichelsdorfer Keller, Katzwanger Straße, Kornburg-Worzeldorf, Krottenbach-Mühlhof, Langwasser-Nordost, Langwasser-Nordwest, Langwasser-Südost, Langwasser-Südwest, Maiach, Rangierbahnhof, Rangierbahnhof-Siedlung, Reichelsdorf, Röthenbach-Ost, Röthenbach-West, Sandreuth, Schweinau, St. Leonhard, Steinbühl, Sündersbühl, Trierer Straße und Werderau

Bei der letzten Bundestagswahl 2013 wurde in diesem Wahlkreis per Direktmandat in den Bundestag gewählt: Michael Frieser (CSU)

