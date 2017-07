"Wahnsinn": So war das Jubiläums-Bürgerfest

Vier Tage lang wurde in Schwabachs Innenstadt ausgelassen gefeiert - vor 37 Minuten

SCHWABACH - "Das war ein Wahnsinn!" Rudi Nobis, frischgebackener Ehrenbürger Schwabachs und von Anbeginn an dabei bei der Organisation des Bürgerfestes, gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er sich an die vergangenen vier Tage erinnert. Und ein unterstützendes "Super!" kommt von Hartmut Hetzelein dazu.

Der Marktplatz war das ganze verlängerte Wochenende über das brodelnde Zentrum der Feierlichkeiten. © Thomas Correll



Der Marktplatz war das ganze verlängerte Wochenende über das brodelnde Zentrum der Feierlichkeiten. Foto: Thomas Correll



Entstanden ist die Idee, ein Fest von Bürgern für Bürger auf die Beine zu stellen, vor langer Zeit. Damals war die Fußgängerzone gerade fertiggestellt, die Schwabacherinnen und Schwabacher waren stolz auf ihren "neuen" Marktplatz. Das sollte gebührend gefeiert werden. Mit einem Fest. Aber nicht mit irgendeinem, sondern eben mit einem "Bürgerfest". Eigentlich war die Veranstaltung damals als "Eintagsfliege" konzipiert. Doch der Erfolg und der Zuspruch waren so überwältigend, dass daraus eine regelmäßige Veranstaltung wurde.

Bilderstrecke zum Thema Bürgerfest Schwabach 2017: Der Sonntag Zum guten Schluss: die dritte und letzte Bürgerfest-Bildergalerie im Jahr 2017. Einmal muss schließlich alles ein Ende haben. Aber schee war's!



Heuer war’s das 40. Bürgerfest, das auf dem Königs- und dem Martin-Luther-Platz gefeiert wurde und ebenso in zahlreichen Hinterhöfen rund um den unmittelbaren Stadtkern. Und weil in diesem Jahr auch das Jubiläum "900 Jahre Stadt Schwabach" begangen wird, war’s ein Tag länger, an dem gefeiert werden konnte. Das haben die Schwabacherinnen und Schwabacher und mit ihnen viele Gäste aus dem Umland nur zu gerne getan.

Bilderstrecke zum Thema Bürgerfest Schwabach 2017: Der Samstag Auch am Samstag war einiges geboten am Marktplatz und in den Höfen. Tanzvorführungen, Musikalisches, wie immer gute Verpflegung und trockenes, warmes Wetter - ein Bürgerfest-Samstag, wie er sein muss. Hier gibt's die Bilder.



Am Samstagabend mutete es einen an, als ob alle Einwohner der Stadt zum Feiern gekommen waren. Es herrschte nicht nur allerbeste Stimmung, sondern auch schier atemberaubendes Gedrängel. Und als dann das spätabendliche Ende des dritten Bürgerfest-Tages – zumindest, was die Programmfolge anging – gekommen war, wollte eigentlich noch niemand nach Hause gehen.

Bilderstrecke zum Thema Bürgerfest Schwabach 2017: Der Freitag Da war was los: Bieranstich mit zweieinhalb Schlägen, Ehrenbürgerwürde für Rudi Nobis, goldene Ehrenmedaille für Hartmut Hetzelein, sehenswerte Showeinlagen und sogar ein geplatzter Hydrant. Bürgerfest, Klappe die Erste: Der Freitag.



Die beiden Bühnen auf dem Königsplatz waren fest in der Hand der "Störzelbacher". Rechts die Band mit dem Namen "One and Six", links die "Symphonicstrings". Die "Störzelbacher" – Störzelbach liegt zwischen Gunzenhausen und Weißenburg – gelten als Spitzenband, die Musik zum Tanzen und Party zum Abrocken im Repertoire hat. Und die Band gibt’s auch in großer Besetzung, mit vier Geigerinnen der Nürnberger Philharmoniker und Symphoniker. Was herauskommt, ist ein fantastisches Musikerlebnis. Und dieses genossen Tausenden von Menschen, die den Auftritt miterlebten. "What a wonderful world" war dann spätabends das letzte Lied für die neu gewonnenen Fans der "Störzelbacher".

Auch am Sonntag hatte Petrus rasch wieder ein Einsehen mit den Schwabachern. Lediglich der ökumenische Gottesdienst am Vormittag musste wegen Regens in der evangelischen Stadtkirche stattfinden. Dann war’s wieder eine reine Open-Air-Veranstaltung. Und an Publikum mangelte es erneut nicht, ganz egal, ob’s ans Verteilen der "Magistratswurst" ging oder ob "Brasil Brass" eine atemberaubende temperamentvolle Tanzshow auf und vor der Bühne abzog, ermöglicht von Reisebüroinhaberin Yesim Tasöz.

jk