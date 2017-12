Was ist das eigentlich, Heimat?

SCHWABACH - SCHWABACH — Was ist Heimat? Der Duft von Omas Apfelkuchen oder ein vom Bürgerkrieg geschütteltes Fleckchen Erde?

Die „Aurex“-Redaktion, jugendliche Besucher des Schwabacher Jugendzentrums, die eine Sonderausgabe erstellt haben. © Foto: Aurex



Auf die "Suche nach einem seltsamen Gefühl" haben sich junge Schwabacher gemeinsam mit jugendlichen Flüchtlingen gemacht und ihre Gedanken dazu in einer eigenen Zeitschrift zu Papier gebracht. Die gibt es am 8. Dezember auf dem Schwabacher Weihnachtsmarkt zu erstehen.

"Kultureller Vielfalt begegnen – Einheit werden". Das steht oben drüber. Was sich hinter dem Titel verbirgt, ist lebendige Integrationskultur. Die hat sich der Stadtjugendring Schwabach für die nächsten drei Jahre projektbezogen verordnet. Oder anders gesprochen: Im Jugendzentrum des "Aurex" geht bis 2020 die Post ab.

Ein Multi-Aktionspaket

Dort wird geschauspielert, getanzt, gesungen oder geschrieben. Das alles, um Schwabacher Jugendliche und junge Migranten auf lockere Weise zusammenzuführen. Deshalb steht das Multi-Aktionspaket auch auf der Förderliste des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Die ersten Ergebnisse dieses integrativen Unterfangens sind nun bunt auf weiß zu sehen: Junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund haben sich Gedanken zum Thema "Heimat" gemacht und gemeinsam mit einer Redakteurin niedergeschrieben. Ob in einem nachdenklich stimmenden Essay, einem offenen Brief an die Schwabacher Bevölkerung oder auch in kleinen Sinnesexperimenten, bei denen unter anderem ein Trachtenhemd die Hauptrolle spielte. Man darf also gespannt sein.

1,50 Euro investieren - für guten Zweck

Wer neugierig auf diese 20 Seiten jugendliche Introspektion im Zeichen eines kulturellen Miteinanders ist, kann das von Webdesignerin Angela Martin gestaltete Heft demnächst erwerben: Zu haben ist es am 8. Dezember auf dem Schwabacher Weihnachtsmarkt zum Preis von 1,50 Euro. Das Geld fließt – wie sollte es anders sein – in die offene Jugendarbeit zurück.

Mehr Informationen gibt es unter www.sjr-schwabach.de/de/aurex

