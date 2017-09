Wasserwacht übt große Rettungsaktion bei Schaftnach

SCHWABACH - Die Wasserwacht-Ortsgruppe Schwabach hat am Main-Donau-Kanal eine Großübung durchgeführt.

Bei einer der Stationen mussten die Rettungshelfer eine „verletzte“ Person aus dem Wasser retten und reanimieren. © Wasserwacht



Nach erfolgter Alarmierung per Funkmeldeempfänger und SMS trafen sich die Helfer am frühen Morgen im Rot-Kreuz-Haus, um dort für die vermeintlichen Rettungsaktionen alle notwendigen Sachen zusammenzupacken und entsprechend zu verstauen. Nach einer kurzen Vorbesprechung machten sich 25 Wasserwachtler mit zwei Dienstautos und zwei Einsatz-Booten auf in Richtung Kanal bei Schaftnach.

Auch zwei Helferinnen vom Jugendrotkreuz hatten sich bereit erklärt, die Kameraden zu unterstützen, indem sie zum einen als Mimen fungierten und zum anderen für die realistische Unfalldarstellung (durch professionell geschminkte Wunden) zuständig waren.

Drei Gruppen mit unterschiedlichen Qualifikationen sowie der Unterstützung von jeweils einem Bootsführer mussten vier Stationen durchlaufen, an denen jeweils zwei Ausbilder für die Betreuung zuständig waren, sowie mit Tipps und Verbesserungsvorschlägen zur Seite standen.

Neben einer verletzten Person im Wasser — die an Land gebracht und reanimiert werden musste — gab es einen nachgestellten Fahrradunfall, eine Kopfplatzwunde und einen Bienenstich in Form eines anaphylaktischen Schocks zu versorgen.

Nachdem jedes Team sämtliche Stationen erfolgreich durchlaufen hatte, wurde die Übung beim gemeinsamen Grillen und einer kurzen Nachbesprechung beendet. Zusammenfassend können Ausbilder sowie Einsatzkräfte sagen, dass es für alle ein sehr lehrreicher Tag war, an dem auch der Spaß am Sport und die Freude am Helfen nicht zu kurz kam.

