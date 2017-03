Bei der ersten Schwabacher "Frauen-Expo" gab es viel zu sehen: Nicht nur in Bereichen wie Ayurveda, Klavierschule oder Fußreflexzonentherapie sind Unternehmerinnen vertreten, auch in Metallbau, Vermögensberatung oder Testamentsvollstreckung präsentierten sich weibliche Firmenchefs.

17 Live-Acts in 17 Locations: Beim Kneipenfieber war auch in diesem Jahr viel geboten. Die Schwabacher feierten bis tief in die Nacht zu den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen.