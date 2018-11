Weihnachtsmärkte in und um Schwabach im Überblick

SCHWABACH/LANDKREIS ROTH - Spätestens am ersten Adventswochenende ist es vorbei mit der "staden" Zeit. Weihnachtsmärkte und Adventsmärkte, wohin das Auge blickt. Nachfolgend ein kleiner Überblick für das Wochenende vom 30. November bis 2. Dezember, ohne Garantie auf Vollständigkeit.

Schon im Vorjahr war das Nürnberger Christkind Rebecca Ammon beim Weihnachtsmarkt in Abenberg zu Gast, um den berühmten Prolog zu sprechen. Auch in diesem Jahr hat sie wieder ihr Kommen angekündigt: am Sonntag gegen 16.30 Uhr. © Archiv-Foto: Andrea Ungvari



Schwabach

Der heimelige Schwabacher Weihnachtsmarkt findet wie immer erst am zweiten und dritten Adventswochenende statt. Ganz unweihnachtlich geht es in der Stadt aber auch am ersten Adventswochenende nicht zu. Dafür sorgt zum Beispiel der kleine Weihnachtsmarkt im katholischen Stadtteilzentrum im Eichwasen. Dort gibt es Ponyreiten, eine Tombola und reichlich Kinderprogramm. Zudem werden die Sieger des Eichwasener Fotowettbewerbs gekürt (Sonntag, 2. Dezember, 15 bis 19 Uhr).

Mitten in der Stadt laden bereits am Freitag, 30. November, die Werbe- und Stadtgemeinschaft, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die katholische Pfarrgemeinde St. Sebald, der Krippenhausverein und die Stadt zu "Schwabach glänzt – Kirche trifft Handel bei Nacht" ein. Die Geschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet, am Krippenhaus steigt um 18 Uhr das "Anblasen". Es ist der inoffizielle Einstieg in die Adventszeit.

Abenberg

Zu den besonders schönen Weihnachtsmärkten in der Region gehört alljährlich der auf dem Abenberger Burganger. Musikalisch werden heimische Gruppen wie die Bläsergruppe der DJK-Blasmusik, die Sängerschaft Abenberg oder Schülerinnen und Schüler den Markt umrahmen. Höhepunkt am Samstag ist das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung um 16.30 Uhr.

Am Sonntag ist erfahrungsgemäß der Andrang noch um einiges größer, auch weil sich gegen 16.30 Uhr wie jedes Jahr das Nürnberger Christkind angekündigt hat. Die Museen auf der Burg sowie die Stadt als Organisator sorgen für ein buntes Rahmenprogramm.

Büchenbach

Im Vergleich zu Abenberg kommt der Büchenbacher Weihnachtsmarkt eher gemütlich und beschaulich daher. Er ist am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Neu ist das gemütliche Beisammensein im Bürgersaal am Samstag ab 21 Uhr mit Musik und Getränken.

Rednitzhembach

Die Weihnachtszeit wird auch in Rednitzhembach eingeläutet mit einem nur einen Tag dauernden Adventsmarkt (Samstag, 1. Dezember, 15 bis 20 Uhr) auf dem Rathaus- und dem Brunnenplatz. Das Rednitzhembacher Christkind eröffnet den Markt mit dem Prolog, den die verstorbene Ehrenbürgerin Elisabeth Slowenski verfasst hat. In den Sälen des Gemeindezentrums ist von 15 bis 17.30 Uhr ein Kindertrempelmarkt. Viele lokale Gruppen sorgen für Abwechslung. Bereits eine Stunde vor Marktbeginn eröffnen um 14 Uhr die Hembacher Maler im Rathaus ihre traditionelle Ausstellung. Der Markt endet zwar am Samstag. Doch am Sonntag, 2. Dezember, gibt es ab 17 Uhr wieder das beliebte Lichterschiffchenfahren auf der Rednitz, zu dem die Freiwillige Feuerwehr einlädt.

Rohr

Klein und überschaubar ist der Weihnachtsmarkt in Rohr, der am Sonntag, 2. Dezember, um 10.30 Uhr seine Pforten öffnet. Bereits am Samstag um 17 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet, ehe es einen Laternenzug gibt.

Wendelstein

Der eigentliche Wendelsteiner Weihnachtsmarkt findet zwar erst am zweiten Adventswochenende statt. Dafür jedoch gibt es bereits von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, einen romantischen Weihnachtsmarkt ganz in der Nähe – im historischen Schlosshof von Sorg nämlich. Die Familie Ritschel öffnet für drei Tage wieder das Anwesen. Rund 50 Aussteller sind dabei. Es gibt Kutschfahrten, eine Greifvogelschau und einige Alpakas zum Streicheln. Für die passende Musik sorgen verschiedene Gruppen. Geöffnet ist der Markt am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Eintritt 4 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei).

Landkreis-Süden

Bereits seit dem 22. November ist der Weihnachtsmarkt in Roth geöffnet. Die Buden auf dem Marktplatz öffnen erstmals drei Wochenenden in der Vorweihnachtszeit, immer donnerstags bis sonntags, auch an diesem ersten Adventswochenende. Etwas Besonderes ist der Weihnachtsmarkt in Spalt, der sich gewissermaßen durch die gesamte Altstadt zieht. Geöffnet hat er am Freitag, 30. November, 15 bis 19 Uhr, am Samstag, 1. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, von 12 bis 19 Uhr. In Hilpoltstein hat der Weihnachtsmarkt am Marktplatz am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Christkind und Nikolaus haben ihren Besuch am Samstag um 16.30 und am Sonntag um 15 Uhr angekündigt.

