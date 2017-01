Weltrekord in Schwabachs Partnerstadt

Der französische Segler Armel Le Clèac’h gewann die Vendèe Globe, die nur alle vier Jahre in Les Sables gestartet wird - vor 39 Minuten

SCHWABACH/LES SABLES - Der französische Skipper Armel Le Clèac’h hat die Vendèe Globe gewonnen, die härteste Segelregatta der Welt. Die Sportler sind allein in ihren Booten und jagen von Schwabachs Partnerstadt Les Sables nach Les Sables – einmal rund um den Globus.

Endlich wieder Land in Sicht: Sieger Armel Le Clèac’h lässt sich nach gut 74 Tagen auf See bei seiner Rückkehr nach Les Sables feiern. Der Franzose stellte bei der Vendèe Globe einen neuen Rekord auf. © Foto: Reuters



Bei der achten Auflage siegte damit zum achten Mal ein Franzose. Der Waliser Alex Thomson kam in einer spannenden Aufholjagd Mitte Januar zwar bis auf 36 Seemeilen heran, musste ihn dann aber nach Problemen mit seinem Autopiloten doch ziehen lassen.

Erstmals mit Foils

Der Sieger benötigte 74 Tage, drei Stunden, 35 Minuten und 46 Sekunden für seine Weltumrundung, ehe er am Donnerstag um 16.37 Uhr in den Hafen von Les Sables zurückkehrte. Den alten Rekord unterbot er um fast vier Tage. Allerdings durften die Boote diesmal mit so genannten Foils ausgerüstet werden, die den Rumpf des Bootes ab einer bestimmten Geschwindigkeit aus dem Wasser heben, damit die Reibung reduzieren und so das Boot schneller machen.

Der Rangzweite konnte sich ebenfalls mit einem Rekord trösten. Alex Thomson legte im Schlussspurt in 24 Stunden beeindruckende 536,8 Seemeilen zurück — so schnell war noch nie ein Skipper unterwegs.

Seit 6. November unterwegs

Die achte Auflage der Vendèe Globe war am 6. November gestartet worden. 29 Sportler hatten sich mit ihren Booten auf die Reise gemacht. Augenzeuge war damals auch eine Schwabacher Delegation um Partnerschaftskomitee-Vorsitzenden Robert van Loosen. Der Weg der Segler führte unter anderem an Kap Leeuwin (Südspitze Australiens) und an Kap Hoorn (Südspitze Südamerikas) vorbei.

Mit der Rückkehr des Siegers ist die Vendèe Globe, die nur alle vier Jahre ausgetragen wird, noch längst nicht beendet. Bei der letzten Auflage 2012/13 war der Letzte erst 26 Tage nach dem Sieger ins Ziel gekommen. Auch jetzt ist ein Großteil des Feldes noch unterwegs. Elf Segler haben das Rennen bislang allerdings schon aufgeben müssen.

Robert Gerner