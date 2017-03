Wendelstein: Einbrecher machen keine Pause

Unbekannte stiegen in Einfamilienhaus in der Johann-Trinker-Straße ein - vor 1 Stunde

WENDELSTEIN - Am Montag stiegen Einbrecher in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Johann-Trinker-Straße in Wendelstein ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter öffneten zwischen 15 und 21 Uhr gewaltsam die Terrassentür, durchsuchten das Mobiliar und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld.

Sie hinterließen nach Polizeiangaben einen Sachschaden von mindestens 200 Euro.

Hinweise auf die Täter und möglicherweise auch zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe an den Kriminaldauerdienst unter (0911) 2112 3333.

