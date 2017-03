Wendelstein: Musik, die unter die Haut geht

"Yosai" gastieren am kommenden Samstag in der Jegelscheune - vor 42 Minuten

WENDELSTEIN - "Ein Konzert, das unter die Haut geht", versprechen "Yosai" am Samstag, 25. März, 20 Uhr, in der Wendelsteiner Jegelscheune, Forststraße 2.

Grün-Blau-Malerei: „Yosai“ versprechen in Wendelstein einen ganz besonderen Konzertabend.



Popsongs voller Melancholie sind ebenso von den vier Musikern aus Leipzig zu hören wie düstere Soundgewitter. Die todtraurigen Melodien werden von Saxophon und Gitarre kunstvoll in einen Klangteppich aus Indierock, Country und Jazz eingewoben.

Sehnsuchtsvoll

Bass und Schlagzeug sind mal in tanzbaren Beats, mal in diffusen, postrockig anmutenden Klängen verschlungen. Traurig nicht unbedingt, aber vielleicht ein wenig sehnsuchtsvoll klingt die Musik von Yosai.

Karten im Vorverkauf gibt es für 14 Euro (plus Gebühren) unter anderem in der Wendelsteiner Gemeindebücherei, im Schwabacher Tagblatt (mit ZAC-Rabatt für Abonnenten), beim Feuchter Boten sowie allen weiteren Reservix-Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro.