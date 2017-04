Wendelstein: Sechsmal Musik in Guy's Weinhaus

NC Brown Blues Band, Boogie Connection und mehr - vor 1 Stunde

WENDELSTEIN - Mit dem Jazz & Blues Open hat das "Guy’s Weinhaus Musikfestival" eigentlich nicht mehr viel zu tun, sieht einmal davon ab, dass es wie gewohnt parallel zum großen Bruder stattfindet. Eigentlicher Anlass ist in diesem Jahr das 35-jährige Firmenbestehen von Guy’s Weinhaus in Wendelstein. Zwischen dem 28. April und 6. Mai gibt es sechs Konzerte an zwei Wochenenden. Volle Dröhnung also.

Sie sind wieder zurück: Die Musiker der NC Brown Blues Band sind in der Region Legende. Sie schließen am 6. Mai die Konzertserie ab. © Foto: oh



"Let’s rock’n’roll!" heißt es zum Auftakt am Freitag, 28. April, bei der Root Bootleg Band: Eine außergewöhnliche Bühnenpräsenz und schon fast aufdringliche, abwechslungsreiche Tanzbarkeit sind nur einige Gründe, warum man bei Root Bootleg-Konzerten so viele rastlose Beine sieht (Vorverkauf 16 Euro/Abendkasse 19 Euro).

Es wird spanisch

Spanische Gitarren erklingen am Samstag, 29. April. Kaum eine andere spanische Musikgruppe versteht es, die Songs der Gipsy Kings, Ricky Martin, Santana und anderer Latino-Stars so energiegeladen, individuell und modern zu interpretieren wie Rumbalea. Stimmen, die unter die Haut gehen und feurige Gitarrenklänge liefern Fiestalaune (Vorverkauf 17 Euro, Abendkasse 20 Euro).

Am Sonntag, 30. April präsentiert uns der Weltklasse-Gitarrist Peter Schneider mit seinen Stimulators Südstaatengroove, Latino-Feuer und Bluesfeeling. Mit lässiger Perfektion servieren sie eine Melange aus Reggae, Soul, Funk und Latin-Rhythmen. Die Stimulators sind eine Band mit außerordentlichen Live-Qualitäten, die man in keine Schublade stecken kann und die beweist, dass Virtuosität, Musik mit Tiefgang und Abfeiern unter einen Hut passen (Vorverkauf 19 Euro, Abendkasse 22 Euro).

Blues und Boogie

Blues und Boogie vom Allerfeinsten gibt es am Donnerstag, 4. Mai, von der Boogie Connection. Die Mischung aus Boogie-Woogie, Rhythm’n’Blues, Rock’n’Roll, Ragtime und Soul ist einzigartig. Die Musiker nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise in die 20er-, 30er-, 50er- und 60er-Jahre. Daneben wartet die Band mit eigenen Kompositionen auf. Wo andere Dezibel brauchen, nutzt die Boogie Connection den Drive ihrer Musik, um die Leute von den Sitzen zu reißen (Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 19 Euro).

Let’s Salsa am Freitag, 5. Mai! Vollblutmusiker, lateinamerikanische Musik und urbayerische Lebenskultur – das sind die "Salsa-Revolutionäre" von Los Dos y Compañeros. Seit bald 20 Jahren paaren die Herren heiße Rhythmen mit oberpfälzer Mundart. Während die Musik die Füße zum Tanzen bringt, haben die Texte Humor und Hintersinn (Vorverkauf 19 Euro, Abendkasse 22 Euro).

Auch schon eine feste Größe: Frankens Blues-Legende, die NC Brown Blues Band, beehren das Festival wieder. Sie garantieren einen aufregenden, unterhaltsamen Abend mit erdigem, energiegeladenem Rhythm'n' Blues, der weit und breit seinesgleichen sucht. Gespielt wird vorwiegend Electric Blues mit Schwerpunkt Chicago-Stil (Vorverkauf 19 Euro, Abendkasse 22 Euro).

Einlass ist bei allen Konzerten ist ab 18 Uhr, Beginn jeweils um 19 Uhr. Kartenverkauf und Tischreservierung (ab 8 Personen) unter Telefon (0 91 29) 4163. Weitere Infos gibt es im Internet unter der Adresse www.guysweinhaus.de