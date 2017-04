Wendelstein: Unvergessliche Momente im Bild

Fotoschau in der Gemeindebücherei zur Einstimmung aufs "Jazz & Blues Open" - vor 50 Minuten

WENDELSTEIN - Vom 28. April bis 3. Mai steigt in Wendelstein das "Jazz & Blues Open". Zur Einstimmung wurde in der Gemeindebücherei die inzwischen fünfte Festival-Fotoausstellung eröffnet.

Willy Ketzer (rechts) begeisterte bei der Ausstellungseröffnung in der Gemeindebücherei Wendelstein gemeinsam mit Tobias Sudhoff (links) das Publikum. © Foto: Jörg Ruthrof



Als gern gesehene Gäste haben die Fotografen vom Ingolstädter "Forum Fotografie" dafür wieder die schönsten Momentaufnahmen und Künstlerporträts vergangener Festivals ausgesucht. Zu sehen sind unter anderem gekonnte Schnappschüsse von Al Jarreau, Till Brönner, Roger Cicero und Cari Emerald, die in den vergangenen Jahren für Höhepunkte gesorgt hatten.

Hintersinnig und musikalisch

Ideal bereichert wurde die Eröffnungsfeier durch eine "hintersinnig-musikalischen" Lesung von Willy Ketzer, der gemeinsam mit Tobias Sudhoff als "kleinste Bigband der Welt" die Zuhörer begeisterte.

Bürgermeister Werner Langhans stellte eingangs die vier Fotokünstler vom "Forum Fotografie" vor: Sebastian Berger, Gerhard Löser, Dr. Christian Pacher und Jürgen Schuhmann. Zugleich erinnerte er an den leider verstorbenen Christian Wurm. Die knapp 30 beeindruckenden Konzertaufnahmen zeigten unvergessliche Momente.

Imposante Fotobanner

Wie in den Vorjahren werden auch wieder große Fotobanner die FV-Halle als Eventhalle schmücken. Die Fertigung der Fotobanner ist eine Initiative der Fotografen.

Dr. Christian Pacher erklärte das diesjährige Ausstellungskonzept: "Nach den Themenausstellungen der letzten Jahre haben wir diesmal nur Farbfotos genommen, die entweder die Künstler in besonderen Momenten zeigen oder lebendige Eindrücke von den Konzerten in der Eventhalle, in der Georgskirche und am Marktplatz geben. Zugleich sind sie eine Erinnerung an leider verstorbene Künstlern wie Roger Cicero."

Amüsanter Höhepunkt war der Auftritt von Willy Ketzer und Tobias Sudhoff. Ketzer hat seine Erinnerungen aus seinem langen Musikerleben unter dem Titel "Am Grab gibt’s keine Steckdose" zusammengefasst. Seine köstlichen Anekdoten berichteten von Treffen unter anderem mit Heinz Schenk vom "Blauen Bock", Max Greger, Peter Alexander und Heino. Eine lange Freundschaft verband ihn mit Paul Kuhn.

Perfekte Begleitung

Perfekt begleitet wurde er von Schlagzeuger und Comedian Tobias Sudhoff am Klavier mit jeweils passenden Musikstücken zu Willy Ketzers Texten.

Die Fotoausstellung in der Gemeindebücherei Wendelstein, Marktstraße 1, ist bis Anfang Mai an folgenden Wochentagen geöffnet: Montag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag 15-20 Uhr, Mittwoch 15-18 Uhr, Donnerstag 9-12 Uhr, Freitag 15-18 Uhr und Samstag 9-12 Uhr.

JÖRG RUTHROF