Wendelstein: Vier Einbrüche in einer Nacht

Unbekannte auf großem Beutezug - Hoher Sachschaden - vor 1 Stunde

WENDELSTEIN - Gleich viermal wurde in der Nacht zum Samstag in Wendelstein eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Ortsteil Großschwarzenlohe drangen die Unbekannten zwischen Freitag, 18.15 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, über ein Küchenfenster in ein Wohnhaus in der Sperlingstraße ein. Sie erbeuteten Schmuck- und Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem verursachten sie einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Im Sorger Weg brachen unbekannte Täter am Freitag zwischen 17.30 und 19 Uhr über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Zwar fehlen nach bisherigen Erkenntnissen keine Wertgegenstände, der entstandene Schaden schlägt jedoch mit schätzungsweise 1000 Euro zu Buche.

Zweimal Klein’lohe

Unbekannte beschädigten am Freitag zwischen 13 und 22.40 Uhr das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Nobelstraße in Kleinschwarzenlohe, drangen in das Haus ein und durchsuchten im Anschluss die Zimmer. Ob die Täter etwas aus dem Anwesen entwendeten, ist bislang unklar. Auch in diesem Fall wird von einem Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro ausgegangen.

Zu einem weiteren Einbruch im Ortsteil Kleinschwarzenlohe kam es am Freitagabend zwischen 17.45 und 23 Uhr in der Rangaustraße. Hierbei schlugen die Täter ein Fenster ein und stahlen Bargeld, das im Haus aufbewahrt wurde. Der Sachschaden liegt bei ungefähr 500 Euro.

Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (09 11) 21 12-33 33.

