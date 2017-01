Wendelstein: Weltbekannter Schönheitschirurg zu Gast

In der Praxis von Dr. Anne Falge neue Formen der Anästesie vorgestellt - vor 19 Minuten

WENDELSTEIN - Dr. Malcolm D. Paul ist einer der bekanntesten Schönheitschirurgen überhaupt. Jüngst war der Kalifornier zu Gast beim Symposium des „European College of Aesthetic Medicine and Surgery“. Das fand in der Praxis von Dr. Anne Falge in Wendelstein statt.

Setzen verstärkt auf örtliche Betäubung und Dämmerschlaf statt auf Vollnarkose: Dr. Malcolm Paul und Dr. Anne Falge, hier bei ihrem Symposium in Wendelstein. © Foto: Heinzl



Kolleginnen und Kollegen aus mehreren Ländern schauten Anne Falge und Malcolm Paul bei zwei Operationen über die Schulter. Bei zwei Patientinnen standen ein Gesichts- und Halslifting an.

Eingriffe in diesem Umfang waren bislang ausschließlich in Vollnarkose und anschließendem stationären Aufenthalt möglich. Jetzt zeigten Falge und Paul ein neues Vorgehen in örtlicher Betäubung und Dämmerschlaf. Die Patientinnen konnten wenige Stunden nach der Operation schon wieder nach Hause.

„Das ist ein echter Durchbruch “, so Anne Falge. Der Eingriff ohne Krankenhausaufenthalt und ohne tiefe Narkose sei viel weniger belastend für die Patienten. „Wir werden diese moderne Behandlungsmethode ab sofort in unserer Praxis anbieten“, so die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgin und Spezialistin für ästhetische Gesichtschirurgie.

