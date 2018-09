Wendelsteiner am Ziel: Nach 1354 Kilometern in Zukowo

WENDELSTEIN/ZUKOWO - WENDELSTEIN/ZUKOWO — Die Wendelsteiner Radlergruppe ist glücklich in der polnischen Partnergemeinde Zukowo eingetroffen. Hier der Bericht über die letzten beiden Etappen:

11. Etappe: Ustka – Lebork

Strahlende Gesichter bei der Einfahrt in Zukowo, wo die Wendelsteiner Radlergruppe herzlich empfangen wurde. Am Abend folgte ein stimmungsvoller Heimatabend. © Foto: Gemeinde Wendelstein



Die Fahrt nach Lebork, dem ehemaligen Lauenburg, führte durch herrliche Mischwälder auf breiten Waldwegen an einigen kleinen Bauerndörfern vorbei an Weiden mit Pferden, Kühen und vielen Wiesen. Vor der Gruppe lagen jedoch noch zwei große Herausforderungen. Einmal durch das Naturschutzgebiet Slowinski Park Narodowy (Slowinzischer Nationalpark). Hauptattraktion sind die Wanderdünen, die mit einer Höhe von über 40 Metern zu den höchsten in Europa zählen.

Der Weg führte uns in das Museumsdorf Kulki mit reetgedeckten historischen Häusern. Weiter ging es über Moorstege durch ein Feuchtgebiet. Diese Passage war eine richtige Herausforderung für alle Teilnehmer.

Ziemlich entkräftet kamen alle in Lebork an. Nach stärkenden Abendessen überreichte der Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Lebork einen Stein aus einer archäologischen Ausgrabung.

12. Etappe Lebork - Zukowo

Das Ziel ist erreicht: Zukowo liegt am Fluss Radnia am östlichen Rand der Kaschubischen Schweiz, etwa 19 Kilo westlich von Danzig. Auf dieser letzten Etappe radelten auch Bürgermeister Werner Langhans und der 2. Bürgermeister aus Zukowo, Tomasz Szymkowiak, mit. Die Wendelsteiner "Guggi" und die Ehefrauen einiger Teilnehmer waren eigens aus Wendelstein mit einem Reisebus angereist. Natürlich spielte die Guggenmusik groß auf. Für die Radler war es ein tolles Gefühl, nach 1354 gefahren Kilometer glücklich in Zukowo anzukommen.

Unsere Partnergemeinde hatte einen "Heimatabend" mit heimischer Folklore und polnischem Essen organisiert.

KURT BERLINGER, DORIS NEUGEBAUER