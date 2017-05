Wendelsteiner Schüler erlaufen hohe Spendensumme

29 000 Euro für Kinderhilfsprojekte - Dem Wetter getrotzt - vor 32 Minuten

WENDELSTEIN - Die jüngsten Gymnasiasten waren die Besten beim Spendenlauf des Gymnasiums Wendelstein: Alle Schüler und Schülerinnen der Klassen fünf bis acht erliefen, unterstützt von weiteren Läufern aus den älteren Jahrgangsstufen, die enorme Spendensumme von gut 29 000 Euro. Das Geld wird auf vier sorgfältig ausgewählte Kinderhilfsprojekte aufgeteilt.

Solidarität ist Trumpf beim Spendenlauf des Wendelsteiner Gymnasiums. Unser Bild entstand kurz vor dem Start. Am Ende waren es 29 000 Euro, mit denen nun verschiedene Projekte unterstützt werden können. © Foto: Langenhorst/oh



Die Mittel gehen an Kinder in Syrien (Misereor), ein Friedensprojekt in Liberia (Mission Eine Welt), eine Schule im peruanischen Regenwald (Adveniat) und ein Waisenheim in Zimbabwe. Projektpartner Max Weeger aus Rednitzhembach bedankte sich persönlich bei den Vertretern der fünf engagiertesten Klassen, allesamt aus den Jahrgangsstufen fünf und sechs.

"Mit dieser Summe hätte ich nie gerechnet", freute sich Max Weeger, der sich seit Jahren vor Ort in Zimbabwe für Kinder in extremer Not einsetzt. Er hatte vor dem Spendenlauf den sechsten Klassen vom Leben der Kinder in Zimbabwe berichtet. Mit dem Geld, das die Wendelsteiner Kinder dank ihrer Sponsoren gesammelt haben, können Aids-Waisen in das "Children‘s home" in Harare aufgenommen werden, die man sonst mangels Finanzierung hätte abweisen müssen. Sie können dort die Schule besuchen und haben so eine Chance auf eine bessere Zukunft. Mit einem Nationaltrikot aus Zimbabwe und einer Tierschnitzerei bedankte sich Max Weeger bei Dervis Celebioglu aus der Klasse 5f, der die meisten Sponsoren und Spenden gesammelt hatte.

Das Prinzip des Spendenlaufes zieht weite Kreise: Die Läufer suchen sich vor der Veranstaltung Sponsoren, die bereit sind, pro gelaufenem Kilometer einen frei festgelegten Betrag zu spenden. Dann zogen die Schülerinnen und Schüler und auch Schulleiter Dr. Johannes Novotny ihre Runden auf dem Parcours rund um das Gymnasium. Trotz nicht gerade erfreulichen Wetters hielten die meisten Läufer drei Unterrichtsstunden lang durch, aufgemuntert von den Lehrkräften an den Stationen am Weg. Auch wer gelegentlich mal eine Runde im Schritttempo einlegte, kam auf beachtliche Wegstrecken. Den Schulrekord erlief Leichtathlet Nils Kremling aus der 7a mit 26 Kilometern.

Dass man mit starkem Einsatz viel bewegen kann, haben die Schülerinnen und Schüler bei diesem Projekt gelernt. Darauf kommt es den Organisatorinnen aus der Fachschaft Religion auch an. In der Geschichte des jungen Gymnasiums war auch dieser dritte Spendenlauf ein Erfolg. Besonders freute sich die Klasse 5d, die unter den fünf besten Klassen für den Preis des Sponsors Schloss Thurn ausgelost wurde und einen Wandertag im dortigen Freizeitpark verbringen darf. Auch die 5f darf als engagierteste Klasse an diesem Ausflug teilnehmen. Jeder gespendete Euro kommt direkt einem Kind zugute, das diese Unterstützung und die Solidarität braucht.

