Wendelsteins erste Feuerwehrkommandantin

Hannelore Huber in Sperberslohe gewählt — Bernd Schüssel ist ihr Stellvertreter - vor 1 Stunde

SPERBERSLOHE - Ab jetzt hört die Sperbersloher Feuerwehr auf die Kommandos von Hannelore Huber. Sie ist zur neuen Kommandantin gewählt worden. Hannelore Huber ist damit in der Geschichte der Feuerwehren in der Marktgemeinde die erste Frau überhaupt in dieser Funktion.

Das neue und ehemalige Führungsduo der Sperbersloher Feuerwehr mit Gemeindekämmerer Stefan Zeltner (links) nach den Kommandantenwahlen: Neue Kommandantin wurde die bisherige Stellvertreterin Hannelore Huber (2. v. rechts), Bernd Schüssel (2. v. links) ist neuer Stellvertreter. Werner Lorenz (rechts) trat aus Altersgründen nach zwölf Jahren nicht mehr als Kommandant an. © Foto: oh



In den letzten zwölf Jahren war sie bereits die Stellvertreterin von Kommandant Werner Lorenz, der nach zwei Wahlperioden aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl antrat. Neuer Stellvertreter wurde bei den jetzigen Wahlen Bernd Schüssel.

Nach zwölf Jahren ist Schluss

Anlässlich der regulären Neuwahlen der beiden Kommandanten in einer freiwilligen Feuerwehr, die in Bayern alle sechs Jahre stattfinden, eröffnete Werner Lorenz als bisheriger Kommandant die Versammlung mit der Bekanntgabe, dass er nach zwölf Jahren in diesem Amt aus Altersgründen nicht für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung stehe. Dabei dankte er zugleich allen Aktiven der Ortsfeuerwehr für die gute Zusammenarbeit in der Ortswehr in den letzten zwei Wahlperioden als Kommandant und die geleistete gemeinsame Arbeit als Ortswehr wie als Teil der Sperbersloher Dorfgemeinschaft. Für die Gemeindeverwaltung schloss sich danach Kämmerer Stefan Zeltner gern diesem Dank an.

Unter der Leitung von Stefan Zeltner und dessen Mitarbeiterin Petra Sakuler fanden danach die satzungsgemäßen Neuwahlen der aktiven Feuerwehrführung statt.

Ohne Gegenstimme

Hier erhielt die bisherige Stellvertreterin Hannelore Huber in geheimer Wahl die einstimmige Bestätigung als neue Kommandantin, ebenso einstimmig wurde Bernd Schüssel zum neuen Stellvertreter gewählt.

Das neue Kommandantenduo, dem Werner Lorenz nach den Wahlen viel Freude, Glück und Erfolg beim neuen Amt wünschte, wird damit in den kommenden sechs Jahren die Sperbersloher Feuerwehr führen.

Vor dem Amtsantritt beider ist jetzt nur noch die Bestätigung durch den Gemeinderat und die Landkreis-Feuerwehrführung nötig. Beides gilt als Formsache.

JÖRG RUTHROF