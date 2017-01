Wer in Jogginghose kommt, wird mit Sekt beglückt

PR-Aktion von Supermarktkette geht viral - Markt hat sich gut vorbereitet - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Anlässlich des Tags der Jogginghose verteilt ein Supermarkt in Schwabach am Donnerstag Sekt an alle Kunden, die in Trainingsbuxe einkaufen gehen. Die PR-Aktion wurde bereits im Voraus zu einem Hit in den sozialen Medien.